Điều tra, xử lý nghiêm vụ án xảy ra tại ACV, EVNNPT

Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu từ nay đến hết năm 2026 tập trung điều tra, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc xảy ra tại ACV, EVNNPT và các đơn vị liên quan

Chiều 17/9, Ban Nội chính Trung ương tổ chức thông báo kết quả cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện chương trình công tác của Ban Chỉ đạo năm 2026 và các kết luận của Ban Chỉ đạo.

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết tại cuộc họp, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh nhiều kết quả tích cực đạt được từ sau phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo (ngày 18/6).

Trong đó có việc tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định và các văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa, thể chế hóa nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kế hoạch 03 của Bộ Chính trị về thực hiện nghị quyết 04.

Cùng với đó, Đảng ủy Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài và cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo.

Trong đó, Đảng ủy Chính phủ đã chỉ đạo ban hành nghị quyết 31 về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính.

Đồng thời, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát, cập nhật trên hệ thống thêm 407 công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài (nâng tổng số lên hơn 4.800 công trình, dự án); Hoàn thành xử lý dứt điểm thêm hơn 1.300 công trình, dự án (nâng tổng số đã hoàn thành xử lý đến nay lên 2.684 công trình, dự án).

Ngoài ra, các địa phương còn tập trung rà soát, xử lý hơn 4.800 công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc; trong đó đã hoàn thành xử lý hơn 3.100 công trình, dự án.

Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng thêm hơn 3.400 cơ sở (nâng tổng số đã hoàn thành xử lý đến nay lên hơn 11.500 cơ sở).

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng chủ trì họp báo. Ảnh: Báo CAND.

Cũng từ sau phiên họp 30 đến nay, Ban Chỉ đạo đã theo dõi, chỉ đạo 20 vụ án, 6 vụ việc; tiến độ điều tra, xử lý cơ bản bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Trong đó, khởi tố bổ sung 27 bị can trong 4 vụ án; kết luận điều tra 5 vụ án/41 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 3 vụ án/68 bị can; xét xử sơ thẩm 3 vụ án/7 bị cáo, xét xử phúc thẩm 3 vụ án/14 bị cáo.

Các cơ quan điều tra trong công an nhân dân đã phát hiện, khởi tố mới một số vụ án tham nhũng tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trong một số lĩnh vực nhạy cảm, liên quan đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp. Điển hình như vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ; một số vụ án xảy ra trong lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, thủy sản.

Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã đề nghị, thi hành kỷ luật 27 tổ chức đảng và 900 đảng viên, trong đó có 6 cán bộ diện Trung ương quản lý.

Thanh tra Chính phủ tập trung thanh tra các chuyên đề theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo và các lĩnh vực nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Qua thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm, kiến nghị thu hồi hơn 331 tỷ đồng và 176 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính hơn 1.500 tập thể và hơn 2.400 cá nhân; chuyển 38 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định.

Tòa án nhân dân tối cao đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thu hồi tài sản liên quan đến vụ án Trần Phương Bình, Hứa Thị Phấn, Phạm Công Danh, Vạn Thịnh Phát.

Các cơ quan tiến hành tố tụng đã chú trọng khuyến khích các đối tượng tự nguyện giao nộp tài sản, khắc phục hậu quả, thiệt hại. Cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi được hơn 1.000 tỷ đồng trong các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Điều tra, xử lý nghiêm vụ án xảy ra tại ACV, EVNNPT

Ông Đặng Văn Dũng cho hay Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu, từ nay đến hết năm 2026 cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo hoàn thành rà soát, phân loại, có phương án xử lý cụ thể đối với 962 dự án chưa thực hiện rà soát, phân loại.

Chỉ đạo hoàn thành xử lý đối với hơn 9.600 cơ sở nhà, đất dôi dư đến nay chưa có phương án xử lý hoặc chưa đưa vào khai thác, sử dụng; chủ động xử lý theo thẩm quyền đối với hơn 1.300 dự án đã có phương án xử lý để các dự án sớm đi vào hoạt động.

Phấn đấu đến hết năm 2026 kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 7 vụ án, 3 vụ việc theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Các cơ quan chức năng tập trung điều tra, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc trọng điểm như: Vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan.

Vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1, Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh và các đơn vị, cá nhân liên quan.