Giới tỷ phú tranh "tấm vé vàng" dự tiệc Nhà Trắng cùng ông Tập Cận Bình

Bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng đang trở thành sự kiện được săn đón ở Washington, khi nhiều tỷ phú công nghệ và lãnh đạo quỹ đầu tư tìm cách có một suất tham dự.

Bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại Nhà Trắng dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới đang trở thành sự kiện được săn đón nhất ở Washington, khi các ông chủ tập đoàn công nghệ lớn và quỹ phòng hộ tìm mọi cách để có một suất ngồi vào bàn tiệc cùng Tổng thống Donald Trump.

Theo các nguồn tin của The Post, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp từng tháp tùng ông Trump tới Bắc Kinh hồi tháng 5 đang tìm kiếm lời mời tới buổi tiệc dự kiến diễn ra ngày 24/9. Danh sách này từng có những cái tên nổi bật như Elon Musk, CEO Nvidia Jensen Huang, Chủ tịch Blackstone Stephen Schwarzman và Dina Powell của Facebook.

Một nguồn tin cho biết ông Huang nhiều khả năng sẽ tham dự. CEO OpenAI Sam Altman cũng có mặt, theo Chris Lehane, Giám đốc phụ trách các vấn đề toàn cầu của OpenAI, xác nhận với CBS Mornings hôm 17/9.

Bữa tiệc diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung vẫn căng thẳng, đặc biệt trên mặt trận công nghệ. Washington và Bắc Kinh đang cạnh tranh quyết liệt để giành vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo.

Bắc Kinh lo ngại Mỹ đang nới lỏng các rào cản đối với AI, qua đó tạo điều kiện cho công nghệ này phát triển gần như không giới hạn. Ở chiều ngược lại, Mỹ quan ngại Trung Quốc tìm cách tiếp cận hoặc đánh cắp những công nghệ tiên tiến của Mỹ.

Ông Trump nhiều lần khẳng định Mỹ phải vượt Trung Quốc trong cuộc đua AI. Một số lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc dự kiến cũng tham dự bữa tiệc với tư cách thành viên phái đoàn Bắc Kinh. Trong bối cảnh đó, buổi tiệc tại Nhà Trắng có thể tạo ra một không gian ngoại giao không chính thức, nơi hai bên có cơ hội tiếp xúc ngoài các cuộc đàm phán chính thức.

Ông Huang, ông Schwarzman và bà Powell từng tham dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước dành cho Vua Charles III của Anh hồi tháng 4. Sự kiện khi đó được quan tâm đến mức Nhà Trắng rơi vào tình trạng quá tải khách mời.

Nhiều thư mời không bao gồm suất dành cho người đi cùng. Tuy nhiên, rất nhiều tỷ phú được mời muốn đưa vợ hoặc chồng tới dự để gặp Vua Charles và Hoàng hậu. Một số thậm chí gọi điện trực tiếp cho ông Trump để xin thêm vé.

Kết quả là một số nhân viên chính quyền vốn được mời dự tiệc phải chuyển xuống Map Room ở tầng hầm Nhà Trắng. Đây là một cách ví von mang màu sắc hài hước để mô tả việc họ bị đẩy xuống vị trí giống như “bàn trẻ con” trong các bữa tiệc gia đình.

CEO Apple Tim Cook, CEO Tesla Elon Musk, CEO Nvidia Jensen Huang (hàng sau) đã tham gia chuyến đi đến Trung Quốc vào tháng 5 cùng với các quan chức nội các Mỹ gồm Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Ngoại trưởng Marco Rubio và Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue. Ảnh: Getty.

Nhà Trắng dưới thời ông Trump không có chức danh thư ký xã hội chuyên phụ trách các sự kiện nghi lễ. Thay vào đó, tổng thống đóng vai trò lớn hơn thường lệ trong việc tổ chức các sự kiện cấp nhà nước và dường như khá thích thú với vai trò chủ nhà tại địa chỉ nổi tiếng nhất nước Mỹ.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng tham gia sâu vào quá trình chuẩn bị. Hôm 17/9, bà đăng video trên các tài khoản mạng xã hội, hé lộ một số hình ảnh chuẩn bị cho sự kiện, trong đó có cách bài trí hoa, những chiếc ly champagne bằng pha lê và chương trình bữa tối với phần bìa màu đỏ nổi bật.

“Một người bạn lâu năm của ông Trump nói với The Post rằng tổng thống thích tổ chức các buổi tiếp khách. Người này cho biết ông Trump cũng hiểu sức hút của Nhà Trắng.

Tuy nhiên, sức hút đó đồng thời tạo ra áp lực và không ít tranh cãi do không gian bên trong Nhà Trắng có hạn. East Room (Phòng Đông), nơi từng diễn ra tiệc chiêu đãi Vua Charles, chỉ có sức chứa khoảng 150 người.

Ngoài những khách mời của Tổng thống Trump, phía Trung Quốc cũng muốn đưa một số khách của họ vào danh sách. Việc phân chia số ghế giữa nước chủ nhà và quốc gia khách mời thường được quyết định thông qua đàm phán trong quá trình chuẩn bị chuyến thăm cấp nhà nước.

Theo NPR, phía Trung Quốc đề nghị được chiếm một nửa số ghế tại bàn tiệc. Đề xuất này đã vấp phải phản ứng mạnh từ Nhà Trắng.

Tại tiệc chiêu đãi Vua Charles, chỉ khoảng một chục người Anh nằm trong tổng số 130 khách mời, theo danh sách chính thức. Ngoại lệ duy nhất về việc đưa vợ hoặc chồng đi cùng là Đại sứ Anh Christian Turner.

Một quan chức Mỹ nói với The Post rằng danh sách khách cuối cùng vẫn đang được hoàn thiện, chủ yếu do hai bên tiếp tục thương lượng về số lượng ghế mà mỗi nước sẽ được phân bổ.

Các chính quyền trước đây từng giải quyết bài toán không gian bằng cách dựng lều tổ chức tiệc trên South Lawn (Bãi cỏ phía nam). Nhưng ông Trump đã lựa chọn một giải pháp quy mô lớn hơn: cho xây một phòng khiêu vũ khổng lồ trị giá 400 triệu USD, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.

Việc phân chia ghế chỉ là một trong nhiều điểm còn vướng mắc giữa ông Trump và ông Tập. Mỹ và Trung Quốc vẫn đang trong cuộc chiến thương mại liên quan đến thuế quan, khi ông Tập liên tục đáp trả các động thái của ông Trump.

Hai bên cũng bất đồng về việc Trung Quốc mua dầu Iran, quan hệ thương mại giữa Bắc Kinh và Moscow, cũng như tham vọng của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó vấn đề Đài Loan là một điểm nóng.

Trong khi đó, Trung Quốc vẫn lo ngại khả năng Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan.

Ông Trump đã tích cực chuẩn bị Nhà Trắng cho chuyến thăm của ông Tập, rõ ràng muốn tạo ra những hình ảnh ấn tượng tương xứng với màn đón tiếp mà phía Trung Quốc dành cho ông trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi đầu năm.

Dù phòng khiêu vũ mới vẫn chưa hoàn thiện, một bãi đáp trực thăng cố định mới bằng đá granite trên bãi cỏ phía nam đã sẵn sàng hoạt động.

“Điều này sẽ tốt hơn rất nhiều cho các chuyến đón tiếp cấp nhà nước”, ông Trump nói với các phóng viên hồi tháng trước khi dẫn họ đi xem công trình.

Theo ông Trump, thay vì sử dụng bãi cỏ, khu vực mới có thể được tận dụng cho nhiều hoạt động khác nhau, thậm chí làm nơi tổ chức sự kiện. Khách có thể dùng khu vực này để uống cocktail trước khi di chuyển vào phòng khiêu vũ sau khi công trình hoàn tất.

Các cột ở North Portico cũng đã được sơn sửa lại và khôi phục đúng thời điểm ông Trump và Đệ nhất phu nhân chuẩn bị đón ông Tập cùng phu nhân Bành Lệ Viên. Trong phần lớn mùa hè, những cột này được che phủ bởi bạt và giàn giáo để phục vụ quá trình sửa chữa.

Đầu tuần này, ông Trump đăng trên Truth Social rằng Nhà Trắng từng ở trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng cả bên trong lẫn bên ngoài, đồng thời nhấn mạnh những thay đổi mà chính quyền của ông đang thực hiện.

Ông Trump cho rằng nếu không tiến hành cải tạo, tòa nhà biểu tượng của nước Mỹ có thể tiếp tục xuống cấp nghiêm trọng.

Bữa tiệc chiêu đãi ông Tập sẽ khép lại một tuần làm việc dày đặc của ông Trump. Tổng thống Mỹ trước đó sẽ tới New York dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, phát biểu và gặp gỡ nhiều lãnh đạo thế giới, trong đó có Thủ tướng Anh Andy Burnham.

Ông Trump cũng dự kiến gặp các lãnh đạo vùng Vịnh để thảo luận về cuộc chiến tại Iran. Thành phần tham dự có thể gồm các lãnh đạo hoặc bộ trưởng ngoại giao của Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Bahrain, Kuwait và Oman.

Theo NYPost