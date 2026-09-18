Thaiholdings hủy họp đại hội bất thường, kế hoạch kinh doanh có biến số mới

Thaiholdings hủy việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường do thay đổi phương án và kế hoạch kinh doanh.

HĐQT CTCP Thaiholdings (Mã: THD) quyết định hủy việc tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 1 năm 2026. Doanh nghiệp đồng thời, hủy danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 16/6 để thực hiện quyền tham dự đại hội.

Lý do được Thaiholdings đưa ra là “công ty thay đổi phương án và kế hoạch kinh doanh”.

Trước đó, Thaiholdings thông báo tổ chức ĐHCĐ bất thường, dự kiến tổ chức ở Hà Nội. Tại cuộc họp, công ty xin ý kiến cổ đông phương án tăng vốn điều lệ và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Mới đây, liên danh gồm CTCP Du lịch Kim Liên, CTCP Thaiholdings và CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Tập đoàn Vingroup) đã đề xuất UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt quy hoạch và cho phép lập dự án đầu tư Hanoi Twin Towers 99.

Tổng vốn đầu tư của dự án từ 3 - 3,5 tỷ USD, trong đó 100% nguồn vốn đầu tư dự án là vốn tự có của liên danh và được thu xếp từ các tổ chức tài chính nước ngoài.

Dự án được quy hoạch trên diện tích đất 34.936 m2 tại số 5-7 Đào Duy Anh, sở hữu chiều cao 568m với 99 tầng nổi và 6 tầng hầm.

Khi hoàn thiện, Hanoi Twin Towers 99 sẽ vượt qua Petronas Twin Towers của Malaysia (452m) để trở thành tòa tháp đôi cao nhất thế giới và là công trình cao thứ 6 trên toàn cầu.

Ngoài ra, dự án còn có 2 sân đỗ trực thăng ở độ cao lớn nhất thế giới; Sky Ballroom (Đại sảnh trên không) lớn nhất thế giới; Vườn nhiệt đới ở độ cao lớn nhất thế giới; Digital Art Museum (Bảo tàng nghệ thuật và kỹ thuật số) ở độ cao lớn nhất thế giới.

Hanoi Twin Towers 99 có tổng diện tích sàn xây dựng (không bao gồm tầng hầm) khoảng 880.000 m2, mật độ xây dựng khoảng 35%.

Công trình là một tổ hợp đa chức năng đẳng cấp quốc tế, bao gồm: Trung tâm hội nghị quốc tế, Trung tâm biểu diễn nghệ thuật, Casino, Trung tâm thương mại, Văn phòng hạng A, Khách sạn 6 sao và khu Nhà ở cao cấp… Song song đó, việc triển khai dự án còn đồng bộ với định hướng chỉnh trang đô thị tại góc đường Lê Duẩn và hầm chui Kim Liên, tạo nên diện mạo xứng tầm với trục đường 90m nối liền từ nút hầm Kim Liên đến Quốc lộ 1A.