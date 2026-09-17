Ban Bí thư yêu cầu giải quyết dứt điểm kiến nghị, bức xúc chính đáng của người dân và doanh nghiệp

Kế hoạch số 09 thực hiện Chỉ thị 07 yêu cầu các cấp ủy tôn trọng, lắng nghe, giải quyết kịp thời, dứt điểm kiến nghị, bức xúc chính đáng của nhân dân và doanh nghiệp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kế hoạch số 09 thực hiện Chỉ thị 07 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Kế hoạch nhằm cụ thể hoá các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị số 07, bảo đảm tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong toàn Đảng, hệ thống chính trị; tạo chuyển biến thực chất trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Trong số các nhiệm vụ trọng tâm, kế hoạch nhấn mạnh cần đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành nếp sống văn hóa của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; thực hiện tốt quan điểm "dân là gốc", tôn trọng, lắng nghe, giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị, bức xúc chính đáng của Nhân dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức cách mạng, văn hóa ứng xử liêm chính, chuyên nghiệp; thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn thể chế, rào cản hành chính…

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: Dangcongsan.vn.



Bên cạnh đó, là việc cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc 3 nhóm tiêu chí nêu gương (bản lĩnh chính trị và tư duy đổi mới; đạo đức công vụ và kỷ luật thực thi; tinh thần phục vụ nhân dân), trước hết đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và người đứng đầu các cấp; công khai cam kết cá nhân; lấy sản phẩm thực tế, hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo bắt buộc trong công tác đánh giá, xếp loại, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.

Bên cạnh đó, Ban Bí thư chỉ đạo tập trung kiểm tra, giám sát tiến độ xử lý công việc, sản phẩm đầu ra và hiệu quả giải quyết các điểm nghẽn; công khai kết quả xử lý; siết chặt kỷ luật phát ngôn trên không gian mạng.

Kịp thời chấn chỉnh tình trạng hình thức, báo cáo không phản ánh đầy đủ tình hình và kết quả thực hiện; tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, quy trình xử lý công việc.

Kế hoạch cũng nêu rõ: các Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tiên phong xây dựng kế hoạch hành động cá nhân gắn với cam kết nêu gương, xác định rõ giải pháp khắc phục hạn chế, đổi mới lề lối làm việc và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện tại cơ quan, địa phương, đơn vị được phân công phụ trách (hoàn thành trong quý IV/2026).

Ban Bí thư phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở.

Trong đó, yêu cầu gắn việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, đơn vị; hằng năm rà soát, lựa chọn các điểm nghẽn hoặc vấn đề bức xúc, tồn đọng kéo dài để đăng ký với cấp uỷ cấp trên và tập trung nguồn lực giải quyết hiệu quả.

Các cơ quan trong hệ thống chính trị chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07 và Kế hoạch này đến cấp cơ sở, chi bộ, bảo đảm việc học tập và thực hành theo Bác lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng và các tầng lớp nhân dân.

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng uỷ Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện; tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị vào quý II/2031, tổng kết 10 năm vào quý II/2036, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.