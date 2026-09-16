Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chỉ đạo tập trung cứu chữa nạn nhân vụ cháy ở Hà Nội

Trước vụ cháy nghiêm trọng tại phường Tây Hồ khiến 5 người tử vong, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Bệnh viện Quân y 354 tập trung nguồn lực, thuốc, thiết bị để cấp cứu, điều trị người bị nạn và phối hợp chuyển tuyến khi cần thiết.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Bệnh viện Quân y 354, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng, đề nghị bệnh viện tập trung nguồn lực cấp cứu, điều trị người bị nạn trong vụ cháy nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 16/9 tại ngôi nhà 4 tầng ở ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Hình ảnh ngôi nhà bị cháy nhìn từ bên ngoài. Ảnh: CAHN.

Vụ cháy đã làm 5 người tử vong và một số người bị thương được đưa vào Bệnh viện Quân y 354 cấp cứu, điều trị.

Từ diễn biến vụ việc, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Bệnh viện Quân y 354 tập trung nguồn lực, thuốc và thiết bị y tế để khẩn trương cứu chữa các trường hợp nặng, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong và giảm thiểu thiệt hại do vụ cháy.

Bệnh viện được yêu cầu chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành chức năng của UBND TP Hà Nội, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong công tác ứng phó thảm họa.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng yêu cầu Bệnh viện Quân y 354 khẩn trương cứu chữa, điều trị người bị nạn; đồng thời đề xuất các ý kiến, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền nhằm bảo đảm tốt nhất cho công tác cấp cứu.

Ông Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nhấn mạnh: Trong trường hợp cần thiết, bệnh viện phải phối hợp chuyên môn với các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trên hoặc chuyển người bệnh kịp thời, phù hợp với tình trạng của từng trường hợp.

Đây là những yêu cầu nhằm bảo đảm người bị nạn trong vụ cháy được tiếp cận cấp cứu và điều trị kịp thời, đồng thời huy động các nguồn lực y tế phù hợp khi số lượng hoặc mức độ nặng của người bệnh vượt quá khả năng đáp ứng tại chỗ.

Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: CAHN.

Trước đó, theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, khoảng 1h50 ngày 16/9, người dân phát hiện cháy tại một ngôi nhà 4 tầng ở khu vực Văn Cao và báo động, đồng thời sử dụng phương tiện tại chỗ để chữa cháy nhưng không thể khống chế. Đến 2h06, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo và điều lực lượng, phương tiện đến hiện trường.

Khi lực lượng chức năng tiếp cận, 4 người đã thoát ra ngoài, trong khi một số người còn mắc kẹt. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn khoảng 2h45. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện 5 người đã tử vong.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.