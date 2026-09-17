Đưa vụ án Công ty Việt Mỹ vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo

Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực quyết định đưa vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo

Chiều 17/9, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo năm 2026 và các kết luận của Ban Chỉ đạo.

Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất từ sau phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng, thành viên Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo giao và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đáng chú ý, tại cuộc họp này, Ban Chỉ đạo thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với 5 vụ án. Bao gồm vụ án: "Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị TP.HCM và các đơn vị liên quan.

Vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến việc giao đất tại khu vực sân bay Nha Trang để thanh toán cho 3 dự án BT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Vụ án "Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ" liên quan đến Hoàng Kim Khánh và một số đối tượng khác xảy ra tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương (giai đoạn 2).

Vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Trung tâm kinh doanh và một số tổ chức có liên quan.

Tại cuộc họp, qua thảo luận, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất đưa vụ án “Buôn lậu; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Theo dữ liệu đấu thầu được VietTimes thống kê, Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ tham gia 276 gói thầu, trúng 246 gói, tổng giá trị khoảng 6.000 tỷ đồng, tính cả các gói liên danh. Doanh nghiệp này chủ yếu cung cấp, bảo trì, sửa chữa thiết bị y tế chuyên sâu. Tại Bệnh viện K, từ năm 2023, Việt Mỹ 9 lần trúng các gói cung cấp, bảo dưỡng thiết bị. Nhiều gói chỉ có Việt Mỹ hoặc doanh nghiệp liên quan tham dự, giá trúng thầu thấp hơn dự toán dưới 1%. Tháng 6/2026, Việt Mỹ trúng gói mua hệ thống Cyclotron tại Bệnh viện Bãi Cháy với giá 199,8 tỷ đồng, thấp hơn dự toán 200 triệu đồng; tại Bệnh viện Chợ Rẫy, doanh nghiệp này trúng gói tương tự với giá bằng dự toán. Theo kết quả điều tra, ông Bùi Chân Phương bị cáo buộc điều hành mạng lưới doanh nghiệp tại Việt Nam, Singapore và Hồng Kông, thực hiện mua bán lòng vòng, nâng giá thiết bị y tế, thuốc trước khi nhập khẩu vào Việt Nam để bán với giá cao. Nhóm này cũng bị xác định có dấu hiệu khai báo không đúng để đưa thiết bị khác vào Việt Nam dưới danh nghĩa thiết bị y tế đi kèm. Bộ Công an trước đó đã khởi tố, bắt tạm giam ông Bùi Chân Phương cùng hai cấp dưới để điều tra vụ án. Ngày 2/9, Cục Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, về tội "nhận hối lộ". Đến ngày 10/9, Cục Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Huy Ngọc - Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) về tội "nhận hối lộ".