Phó giám đốc Công an Đà Nẵng làm Cục trưởng An ninh chính trị nội bộ

Chiều 17/9, Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ tại Cục An ninh chính trị nội bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đến nhận công tác và giữ chức Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng chúc mừng Đại tá Nguyễn Đại Đồng được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, điều động và bổ nhiệm giữ cương vị mới.

Thứ trưởng đề nghị Cục An ninh chính trị nội bộ tiếp tục đoàn kết, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh chính trị nội bộ, văn hóa tư tưởng, thông tin, truyền thông và bảo vệ bí mật Nhà nước. Qua đó đảm bảo không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bên cạnh đó, đơn vị cần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ, đồng thời quan tâm bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ kế cận.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Đại Đồng. Ảnh: Bộ Công an.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Đại Đồng cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tin tưởng, bổ nhiệm ông giữ chức Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

Nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Đại Đồng khẳng định sẽ tiếp tục học tập, trau dồi tri thức, đem hết khả năng, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm và kinh nghiệm để bắt tay ngay vào công việc; cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn.

Đại tá Đồng, 47 tuổi, quê Ba Vì, Hà Nội. Quá trình công tác của ông có nhiều năm gắn liền với Cục An ninh văn hóa, Tổng Cục An ninh và sau này là Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Từ tháng 3/2022, ông làm Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy (từ tháng 7/2025) Công an thành phố Đà Nẵng. Hiện, ông là Đại biểu Quốc hội khóa XVI.