Hà Nội hỗ trợ khẩn 382 triệu đồng cho nạn nhân vụ cháy ở Tây Hồ

Tại bệnh viện, Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người tử vong, đồng thời thăm hỏi, động viên những người bị thương và gia đình yên tâm điều trị, cố gắng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Ông Trần Đức Thắng đã trao hỗ trợ các nạn nhân 382 triệu đồng từ nguồn ngân sách thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và phường Tây Hồ.
Cụ thể, 5 trường hợp tử vong được hỗ trợ 70 triệu đồng/người, tổng cộng 350 triệu đồng. Hai trường hợp bị thương đang điều trị tại bệnh viện được hỗ trợ 16 triệu đồng/người.
Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết từ thành phố đến các sở, ngành, địa phương đã và đang tích cực triển khai các biện pháp hỗ trợ nạn nhân và gia đình. Ông đề nghị các gia đình trong quá trình điều trị, khắc phục hậu quả, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc cần hỗ trợ, có thể đề xuất để thành phố kịp thời giải quyết.
Trước đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Bệnh viện Quân y 354 tập trung nguồn lực, thuốc và thiết bị y tế, tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời cho các nạn nhân vụ cháy.
Đại diện các gia đình cảm ơn lãnh đạo thành phố, ngành y tế, các ban, ngành, địa phương và Bệnh viện Quân y 354 đã quan tâm, động viên, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình trong lúc khó khăn.
Khoảng 1h50 ngày 16/9, ngôi nhà 4 tầng ở ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội, bốc cháy. Khi đó, 5 người thoát ra ngoài, 5 người tử vong.
Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Hà Nội nhận tin báo lúc 2h06, đã điều một xe chỉ huy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy cơ bản được khống chế lúc 2h30 và dập tắt hoàn toàn khoảng 15 phút sau đó.
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tiếp cận các tầng để tìm kiếm người mắc kẹt, đồng thời triển khai nhiều mũi chữa cháy, ngăn lửa lan sang các nhà liền kề. Năm nạn nhân được phát hiện chủ yếu tại tầng 2 và 3, trong đó có một người ở nhà vệ sinh.
Theo lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Hồ, các nạn nhân gồm vợ chồng chủ nhà 66 và 65 tuổi, cháu nội 6 tuổi, cùng một cặp vợ chồng 66 và 64 tuổi, quê Hưng Yên, lên ở nhờ trong thời gian chữa bệnh. Thi thể các nạn nhân được chuyển tới Bệnh viện Quân y 354.