Hà Nội hỗ trợ khẩn 382 triệu đồng cho nạn nhân vụ cháy ở Tây Hồ

Ngày 16/9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã đến Bệnh viện Quân y 354 thăm, động viên các nạn nhân bị thương và chia sẻ mất mát với gia đình có người tử vong trong vụ cháy ở đường Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao tiền hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân trong vụ cháy. Ảnh: Diệu Linh.

Tại bệnh viện, Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người tử vong, đồng thời thăm hỏi, động viên những người bị thương và gia đình yên tâm điều trị, cố gắng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Ông Trần Đức Thắng đã trao hỗ trợ các nạn nhân 382 triệu đồng từ nguồn ngân sách thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và phường Tây Hồ.

Cụ thể, 5 trường hợp tử vong được hỗ trợ 70 triệu đồng/người, tổng cộng 350 triệu đồng. Hai trường hợp bị thương đang điều trị tại bệnh viện được hỗ trợ 16 triệu đồng/người.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết từ thành phố đến các sở, ngành, địa phương đã và đang tích cực triển khai các biện pháp hỗ trợ nạn nhân và gia đình. Ông đề nghị các gia đình trong quá trình điều trị, khắc phục hậu quả, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc cần hỗ trợ, có thể đề xuất để thành phố kịp thời giải quyết.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng thăm hỏi, động viên nạn nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 354. Ảnh: Diệu Linh.

Trước đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Bệnh viện Quân y 354 tập trung nguồn lực, thuốc và thiết bị y tế, tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời cho các nạn nhân vụ cháy.

Đại diện các gia đình cảm ơn lãnh đạo thành phố, ngành y tế, các ban, ngành, địa phương và Bệnh viện Quân y 354 đã quan tâm, động viên, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình trong lúc khó khăn.