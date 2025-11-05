Ông Trần Sỹ Thanh làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trung ương thống nhất bầu ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Trước đó, Trung ương thống nhất để ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, để tập trung cho nhiệm vụ mới được Bộ Chính trị phân công.

Ông Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, quê ở Nghệ An. Ông là thạc sĩ kinh tế.

Ông Trần Sỹ Thanh từng nắm giữ nhiều vị trí quan trọng như Chánh Văn phòng Kho, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính.

Sau giai đoạn công tác tại Kho bạc Nhà nước, giữa năm 2008, ông được điều động về Đắk Lắk, giữ chức Phó Chủ tịch rồi Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Ông Trần Sỹ Thanh. Ảnh: VGP.

Hai năm sau, ông Thanh tiếp tục được điều động về Bắc Giang và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Đầu năm 2015, ông được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 8 tháng sau, Bộ Chính trị điều động ông Trần Sỹ Thanh làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Sau gần 2 năm làm lãnh đạo Lạng Sơn, ông Thanh được điều động giữ chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương kiêm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Tháng 8/2020, ông chuyển công tác về Văn phòng Quốc hội, giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trước khi trở thành Tổng Kiểm toán Nhà nước vào tháng 4/2021.

Đến tháng 7/2022, ông Thanh chuyển về công tác tại địa phương với vai trò Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và giữ cương vị đó cho đến khi được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.