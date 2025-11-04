Ông Nguyễn Văn Quảng làm Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân Tối cao

Ông Nguyễn Văn Quảng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 4/11, Đảng ủy Tòa án nhân dân Tối cao công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã công bố quyết định chỉ định ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy TAND tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú đã trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Quảng.

Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương trao quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030 cho ông Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: Báo Công Lý

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho ông Quảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ.

Điều động, phân công, giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao và chỉ định Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân Tối cao.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc mừng ông Nguyễn Văn Quảng nhận trọng trách mới. Đồng thời đề nghị ông tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân Tối cao chung sức đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Ông nêu rõ tin tưởng sâu sắc rằng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân Tối cao và cá nhân ông Nguyễn Văn Quảng sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Quảng khẳng định sẽ đoàn kết, nghiêm túc, quyết tâm, quyết liệt đổi mới trong triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng trong công tác xây dựng Đảng, gắn với công tác xây dựng ngành và thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành tòa án nhân dân, nhất là các chỉ đạo của Tổng bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành tòa án nhân dân và thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội của Đảng bộ Tòa án nhân dân Tối cao, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Văn Quảng sinh năm 1969, quê TP Hải Phòng có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, Tiến sĩ Luật.

Trưởng thành từ cán bộ, điều tra viên phòng Điều tra hình sự, ông Nguyễn Văn Quảng có nhiều năm công tác gắn liền với ngành kiểm sát.

Trong quá trình công tác, ông từng kinh qua các chức vụ như: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (KSND) quận Lê Chân, Phó Viện trưởng rồi Viện trưởng Viện KSND TP Hải Phòng; Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự (Viện KSND Tối cao).

Đến tháng 6/2015, ông là kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM.

Sau 2 năm, ông Nguyễn Văn Quảng đảm nhiệm chức Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Viện KSND Tối cao).

Tháng 9/2018, ông đảm nhiệm cương vị Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao.

Đến tháng 12/2019, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau 1 năm, vào tháng 10/2020, ông Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII nhiệm kỳ 2020-2025, và giữ cương vị này cho đến khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ vào tháng 9/2025.