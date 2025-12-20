Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng đặt mục tiêu hình thành mạng lưới 20 doanh nghiệp dẫn dắt trong chuỗi giá trị

Khẳng định vai trò dẫn dắt kinh tế tư nhân khu vực

Sáng 20/12, Hội doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng tổ chức đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2028 với sự tham dự của hơn 800 hội viên và đại biểu đến từ các cơ quan Trung ương, địa phương và các tổ chức trong nước, quốc tế.

Trong giai đoạn 2021-2025, Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng đã có những đóng góp to lớn trong tiến trình ổn định, phát triển kinh tế-xã hội và an sinh xã hội của địa phương. Đặc biệt, Hội đã thể hiện vai trò của mình trong các hoạt động đối thoại chính sách theo chuyên đề, cải cách thủ tục hành chính, xúc tiến đầu tư, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp.

Tính đến tháng 12/2025, Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng đã có gần 800 hội viên, 12 câu lạc bộ trực thuộc và tiếp tục là một trong những tổ chức Hội có lực lượng mạnh, đa ngành tại khu vực.

Ông Lê Trí Hải, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2025

Phát biểu tại đại hội, ông Lê Trí Hải, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2025 cho biết, nhiệm kỳ VII diễn ra trong bối cảnh có nhiều thách thức của hậu COVID, kinh tế thế giới thay đổi nhanh, phương thức kinh doanh của doanh nghiệp cũng có nhiều chuyển biến. Tuy nhiên, với tinh thần tiên phong và quyết liệt trong hành động Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng đã chủ động đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và vận hành, chuẩn hóa quy trình làm việc… góp phần thúc đẩy phát triển cộng đồng doanh nhân trẻ TP, đóng góp trong tiến trình phát triển chung của địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

“Trong bức tranh chung, lực lượng doanh nhân trẻ Đà Nẵng đã thể hiện vai trò của mình trong tiến trình phát triển chung của địa phương và đất nước. Khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế tư nhân tại khu vực”, ông Lê Trí Hải nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng

Với những nỗ lực mà Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng đạt được trong 25 năm, Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đến 2028, đạt 1.500 hội viên và mạng lưới doanh nghiệp dẫn dắt

Với nhiệm kỳ mới, Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng tiếp tục phát triển để trở thành một tổ chức uy tín, quy tụ đông đảo doanh nhân trẻ năng động, bản lĩnh, trách nhiệm, cống hiến vì cộng đồng và vì sự phát triển bền vững của thành phố, của đất nước.

Trong đó, tập hợp, nâng tầm, kết nối, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp khối tư nhân,kiến tạo môi trường kết nối, hợp tác và đổi mới; nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy hội nhập…

Quang cảnh Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2028 của Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng.

Đặc biệt, phấn đấu đạt 1.500 hội viên, hình thành mạng lưới 20 doanh nghiệp dẫn dắt 200 doanh nghiệp đồng hành đến 2.000 doanh nghiệp trong chuỗi giá trị. Nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp hội viên thông qua thúc đẩy chuyển đổi số gắn quản trị hiện đại, chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn thị trường trong nước và quốc tế…

“Đại hội lần thứ VIII của Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng hướng đến nhiệm kỳ “Đồng lòng – Đồng hành – Đồng kiến tạo”, thể hiện quyết tâm xây dựng một cộng đồng doanh nhân trẻ bản lĩnh, tử tế, hội nhập, trách nhiệm và đóng góp ngày càng thiết thực cho TP Đà Nẵng”, ông Lê Trí Hải nhấn mạnh.

Phát biểu tại đại hội, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đánh giá cao vai trò của Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng trong tiến trình phát triển của TP Đà Nẵng. Đặc biệt đóng góp của Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng trong các hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội, đối thoại chính sách và kết nối hợp tác kinh doanh.

Theo ông Ấn, thời gian qua, Hội Doanh nhân trẻ đã thể hiện vai trò năng động, sáng tạo, quyết liệt và có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của TP Đà Nẵng thông qua các hoạt động hỗ trợ, kết nối giao thương thông qua các hoạt động đào tạo, đối thoại chính sách, Hội đã góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân trẻ đoàn kết, năng động, sáng tạo, làm giàu chính đáng và trách nhiệm xã hội cao. Những đóng góp của Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực tư nhân, tạo việc làm mà còn đóng góp, xây dựng cộng đồng doanh nhân trẻ đoàn kết, tiên phong và đổi mới.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thay mặt UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen cho các cá nhân xuất sắc của Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng.



Trong bối cảnh mới, ông Ấn hy vọng Hội Doanh nhân trẻ phát huy, tham gia vào các không gian mới của TP Đà Nẵng trong các lĩnh vực logictics, thương mại, tài chính… và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của TP Đà Nẵng.

“Trong nhiệm kỳ mới, tôi mong rằng, Hội Doanh nhân trẻ TP sẽ tiếp nối truyền thống của hội, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Đà Nẵng, tăng cường công tác đối thoại chính sách, giúp chính quyền điều chỉnh chính sách phù hợp hơn, sát với thực tiễn hơn và gắn phát triển với trách nhiệm cộng đồng. Về phía chính quyền, TP Đà Nẵng cam kết đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển minh bạch, bền vững, đóng góp ngày càng quan trọng vào phát triển chung của TP Đà Nẵng”, ông Phạm Đức Ấn nhấn mạnh.