Ông Trump tuyên bố Mỹ đủ vũ khí hạt nhân để “thổi bay thế giới 150 lần”

Tổng thống Mỹ Donald Trump gây tranh cãi khi nói Mỹ có thể “thổi bay thế giới 150 lần” và muốn tái thử hạt nhân để bảo đảm sức mạnh kho vũ khí.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã một lần nữa đe dọa nối lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân, đồng thời kêu gọi phi hạt nhân hóa toàn cầu, trong khi khoe sức mạnh hủy diệt của kho vũ khí Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với đài CBS phát sóng hôm đầu tuần, ông Trump được hỏi lý do vì sao Mỹ lại cần thử nghiệm vũ khí hạt nhân trở lại sau hơn ba thập kỷ tạm dừng theo lệnh của Quốc hội.

“Bởi vì anh phải biết chúng hoạt động thế nào”, ông Trump trả lời. “Tôi nói rằng chúng ta sẽ thử nghiệm vũ khí hạt nhân giống như các quốc gia khác. Chúng ta là nước duy nhất không thử, và tôi không muốn là nước duy nhất không thử nghiệm”.

Mỹ lần cuối cùng tiến hành một vụ thử hạt nhân toàn phần vào năm 1992, và theo tờ Washington Post, việc khởi động lại các cuộc thử nghiệm có thể mất nhiều năm và tốn hàng trăm triệu USD.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright hôm Chủ nhật tuần trước đã làm rõ rằng những thử nghiệm do ông Trump ra lệnh sẽ không bao gồm vụ nổ hạt nhân thực sự.

“Đây là những gì chúng tôi gọi là thử nghiệm không tới hạn”, ông Wright nói trên Fox News, mô tả đây là một phần trong chương trình hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân. “Không cần lo về đám mây hình nấm”, ông nói thêm khi được hỏi về khả năng thử nghiệm trong khí quyển hoặc dưới lòng đất.

Bất chấp tuyên bố của ông Trump rằng Nga và Trung Quốc đang bí mật tiến hành thử nghiệm hạt nhân, hai nước này đều không có bằng chứng xác nhận gần đây. Nga lần cuối thử nghiệm vào năm 1990, còn Trung Quốc là năm 1996.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định rằng các cuộc thử nghiệm gần đây của Nga đối với tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik và ngư lôi hạt nhân Poseidon không bao gồm thử hạt nhân thực tế.

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng Nga chỉ “hành động tương ứng” nếu các cường quốc hạt nhân khác nối lại thử nghiệm.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng lên tiếng kêu gọi Mỹ tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Hiệp ước Cấm Thử Hạt Nhân Toàn Diện (CTBT) và duy trì lệnh cấm thử hạt nhân toàn cầu.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cùng nhiều nghị sĩ Cộng hòa đã ủng hộ sáng kiến của ông Trump, cho rằng các thử nghiệm không gây nổ là cần thiết để bảo đảm độ tin cậy của kho vũ khí hạt nhân đang già cỗi của Mỹ.

“Chúng ta có nhiều vũ khí hạt nhân hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Và tôi nghĩ chúng ta nên làm gì đó về vấn đề phi hạt nhân hóa”, ông Trump nói. “Chúng ta có đủ vũ khí hạt nhân để thổi bay thế giới 150 lần. Nga có rất nhiều vũ khí hạt nhân, và Trung Quốc rồi cũng sẽ có nhiều”.

