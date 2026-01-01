Ông Tập Cận Bình kêu gọi Trung Quốc bứt phá kinh tế, công nghệ trong thông điệp năm mới

Trong bài phát biểu năm mới, ông Tập Cận Bình kêu gọi Trung Quốc tăng tốc tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh AI, chip, quân sự và khẳng định thống nhất Đài Loan là xu thế không thể đảo ngược.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát đi lời kêu gọi mạnh mẽ yêu cầu đất nước tăng cường nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đột phá công nghệ, trong bài phát biểu năm mới được truyền hình trực tiếp thường niên.

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang đối mặt với những thách thức địa chính trị phức tạp, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi kinh tế trong nước, khi những năm tới được xem là giai đoạn then chốt để Trung Quốc củng cố vị thế trong cuộc cạnh tranh chiến lược với Washington.

Ông Tập cũng đề cập đến Đài Loan, mô tả việc hòn đảo này thống nhất với đại lục là một “xu thế không thể ngăn cản”.

“Người dân hai bờ eo biển có chung huyết thống, mối liên kết còn dày hơn nước”, ông nói.

Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn bao quanh hòn đảo vào thứ Hai và thứ Ba, mà Bắc Kinh cho biết là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các lực lượng ly khai.

Về kinh tế, ông Tập nhấn mạnh Trung Quốc phải “giữ vững niềm tin, nắm bắt đà phát triển và từng bước thúc đẩy tăng trưởng chất lượng cao”. Ông cho biết Trung Quốc cần dốc toàn lực để tạo ra một khởi đầu vững chắc cho năm mới – năm đầu tiên của Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026–2030) – và “viết tiếp chương mới của kỳ tích Trung Quốc”.

Trong bài phát biểu tại cuộc họp của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) diễn ra trước đó cùng ngày, ông Tập cho biết Trung Quốc đang trên đà đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5% cho năm 2025, với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt khoảng 140.000 tỷ nhân dân tệ (tương đương 19.700 tỷ USD).

Tại cuộc họp CPPCC, ông nhấn mạnh Trung Quốc sẽ tiếp tục triển khai các “chính sách chủ động hơn” nhằm bảo đảm nền kinh tế tăng trưởng lành mạnh, hợp lý và duy trì ổn định xã hội trong năm mới.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đẩy mạnh chiến lược phát triển công nghệ cao, không chỉ nhằm phá vỡ các biện pháp kiềm chế do Mỹ dẫn đầu, mà còn để giành vị thế dẫn dắt toàn cầu.

“Trung Quốc đã trở thành một trong những nền kinh tế có năng lực đổi mới tăng trưởng nhanh nhất thế giới”, ông Tập nói, đồng thời nêu bật các bước tiến trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển chip, hàng không vũ trụ và công nghệ quân sự.

Ông cũng đề cập đến môi trường quốc tế, cho rằng thế giới đang bước vào giai đoạn “đan xen giữa biến động và chuyển đổi”.

“Trung Quốc luôn đứng về phía đúng đắn của lịch sử và sẵn sàng hợp tác với tất cả các quốc gia để thúc đẩy hòa bình và phát triển toàn cầu, cũng như xây dựng cộng đồng chung vận mệnh của nhân loại”, ông nói.

Trong một bài viết riêng đăng cùng ngày trên tạp chí Lý luận Cầu Thị (Qiushi) – cơ quan lý luận hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc – ông Tập nhấn mạnh Trung Quốc cần nắm chắc “quyền chủ động chiến lược” trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.

Quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc với các nền kinh tế phương Tây, trong đó có Liên minh châu Âu, cũng đang chịu sức ép do căng thẳng thương mại gia tăng và các biện pháp giám sát, kiểm soát chặt chẽ hơn.

Bất chấp thuế quan và các bất đồng kinh tế, Trung Quốc vẫn ghi nhận mức thặng dư thương mại kỷ lục 1.076 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm nay, làm gia tăng lo ngại từ các đối tác thương mại về sự mất cân đối ngày càng lớn.

Trong nước, nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, bao gồm tiêu dùng trì trệ, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên cao và cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất.

Trong bài viết trên Qiushi, ông Tập cam kết sẽ mạnh tay xử lý tình trạng “bảo hộ địa phương và phân mảnh thị trường”, đồng thời giải quyết toàn diện hiện tượng “cạnh tranh kiểu nội quyển” – thuật ngữ dùng để chỉ sự cạnh tranh quá mức nhưng kém hiệu quả.

Ông cũng khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục hỗ trợ Hong Kong và Macau “hòa nhập tốt hơn vào chiến lược phát triển tổng thể của quốc gia” và kiên định thực thi nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ”.

Theo SCMP