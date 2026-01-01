Thế giới bước sang năm 2026: Pháo hoa rực sáng và hy vọng hòa bình lan tỏa

Từ Sydney, Seoul, Bắc Kinh đến Kiev và Moscow, người dân toàn cầu tiễn biệt năm 2025 nhiều biến động và đón năm 2026 với pháo hoa, nghi lễ truyền thống và hy vọng hòa bình sau xung đột kéo dài.

Khi đêm thứ Tư chuyển sang rạng sáng thứ Năm, người dân trên khắp thế giới chính thức nói lời chia tay một năm 2025 đầy thách thức và gửi gắm những hy vọng cho năm mới đang đến.

Thời khắc giao thừa đến sớm nhất tại các đảo nằm gần Đường đổi ngày quốc tế trên Thái Bình Dương, bao gồm Kiritimati (Đảo Giáng Sinh), Tonga và New Zealand.

Pháo hoa thắp sáng Sydney

Pháo hoa rực rỡ trên cầu cảng Sydney để chào đón năm mới tại Sydney, Australia ngày 1/1. Ảnh: Reuters.

Tại Australia, thành phố Sydney mở màn năm 2026 bằng màn trình diễn pháo hoa ngoạn mục đúng theo truyền thống. Khoảng 40.000 phát bắn pháo hoa với nhiều hiệu ứng khác nhau được bắn trải dài hơn 7 km dọc các tòa nhà và xà lan trên cảng Sydney, với điểm nhấn là hiệu ứng “thác nước” đổ xuống từ Cầu Cảng Sydney.

Sự kiện năm nay diễn ra dưới sự hiện diện an ninh tăng cường, chỉ vài tuần sau vụ xả súng khiến 15 người thiệt mạng tại một sự kiện của cộng đồng Do Thái trong thành phố.

Ban tổ chức đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân vào lúc 23 giờ theo giờ địa phương. Cầu Cảng Sydney được chiếu ánh sáng trắng, cùng hình ảnh menorah – biểu tượng của Do Thái giáo – hiện lên trên các trụ cầu.

“Sau một cái kết bi thảm của năm đối với thành phố, chúng tôi hy vọng đêm Giao thừa sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau đoàn kết và hướng tới một năm 2026 hòa bình, hạnh phúc”, Thị trưởng Sydney Clover Moore phát biểu trước sự kiện.

Các vũ công truyền thống biểu diễn Samulnori, một loại hình nghệ thuật truyền thống của Hàn Quốc, trong một buổi lễ chào mừng năm mới tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 31/12/2025. Ảnh: Reuters.

Tại Seoul, Hàn Quốc, hàng nghìn người tập trung quanh lầu chuông Bosingak, nơi quả chuông đồng được gióng lên 33 tiếng vào thời khắc giao thừa – một truyền thống bắt nguồn từ vũ trụ quan Phật giáo, tượng trưng cho 33 tầng trời. Tiếng chuông được tin là có khả năng xua tan điều xui rủi và chào đón hòa bình, thịnh vượng cho năm mới.

Tiếng trống trên Vạn Lý Trường Thành

Người dân tập trung tham dự lễ đón năm mới tại ải Cư Dung Quan trên Vạn Lý Trường Thành, ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Cách đó một múi giờ về phía tây, các hoạt động chào năm mới và màn trình diễn trống diễn ra tại ải Cư Dung Quan trên Vạn Lý Trường Thành, ngoại ô Bắc Kinh. Người tham dự đội mũ trang trí, vẫy những tấm bảng in “2026” cùng biểu tượng con ngựa. Tháng 2 tới sẽ đánh dấu sự khởi đầu của năm Ngọ theo lịch âm.

Tại Hong Kong, màn bắn pháo hoa đón năm mới thường niên đã bị hủy bỏ sau vụ cháy chung cư hồi tháng 11 khiến 161 người thiệt mạng. Thay vào đó, một chương trình trình diễn ánh sáng với chủ đề “Những hy vọng mới, những khởi đầu mới” đã biến các mặt tiền tòa nhà ở khu Trung Hoàn thành không gian nghệ thuật ánh sáng.

Ở Croatia, không khí lễ hội bắt đầu sớm hơn thường lệ. Kể từ năm 2000, thị trấn Fuzine đã tổ chức đếm ngược vào đúng giữa trưa – một truyền thống sau đó lan rộng khắp cả nước. Đám đông reo hò, nâng ly sâm panh, nhảy múa theo âm nhạc ngay giữa ban ngày. Một số người đội mũ ông già Noel thậm chí còn dũng cảm lao mình xuống làn nước băng giá của hồ Bajer.

Người dân xem màn bắn pháo hoa mừng năm mới từ khách sạn Marina Bay Sands ở Singapore. Ảnh: Reuters.

Brazil kỳ vọng phá kỷ lục

Mọi người nô đùa trong sóng biển trước thềm lễ đón năm mới tại bãi biển Copacabana ở Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh: Reuters.

Tại nhiều nơi khác, công tác chuẩn bị cho màn chúc mừng năm mới đúng nửa đêm diễn ra theo cách quen thuộc. Ở New York, trong điều kiện nhiệt độ dưới 0 độ C, ban tổ chức dựng rào an ninh và sân khấu để đón dòng người đổ về Quảng trường Thời đại tham dự lễ thả quả cầu truyền thống.

Tương tự, trên bãi biển Copacabana ở Rio de Janeiro, Brazil – với thời tiết ấm áp hơn – các hạng mục sân khấu được dựng lên cho bữa tiệc âm nhạc và pháo hoa khổng lồ mang tên “Reveillon”. Ban tổ chức hy vọng sẽ phá kỷ lục Guinness năm 2024 về lễ đón giao thừa lớn nhất thế giới.

Một người lính ôm một cô gái khi cả hai cùng nhảy múa dưới tuyết rơi gần các màn trình diễn đón năm mới tại một trung tâm mua sắm, ở Kiev, Ukraine, ngày 31/12. Ảnh: Reuters.

Tại Kiev phủ tuyết và Moscow lạnh giá, cả người Ukraine lẫn Nga đều chuẩn bị bước sang năm mới, gửi gắm hy vọng về hòa bình sau gần 4 năm xung đột.

Một cặp đôi hôn nhau bên cạnh cây thông Noel trong lễ đón giao thừa ở Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.

“Tôi mong chiến tranh kết thúc. Tôi nghĩ đó là vấn đề lớn nhất và quan trọng nhất đối với đất nước chúng tôi”, một phụ nữ ở trung tâm Moscow, tự giới thiệu tên là Larisa, chia sẻ. Bà cho biết đã đi từ vùng Altai xa xôi đến thủ đô Nga cùng gia đình trong kỳ nghỉ đông.

Nhiều người Ukraine bày tỏ sự tiếc nuối khi hòa bình dường như vẫn còn xa vời.

Nhưng trong cái lạnh, đứng bên cây thông Giáng sinh trước Nhà thờ Thánh Sophia ở Kiev, cô bé Olesia 9 tuổi lại lạc quan hơn.

“Cháu nghĩ năm mới sẽ có hòa bình”, Olesia cho hay.

Theo Reuters