Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia được cho là một điểm then chốt trong kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Washington đang quan tâm tới việc sử dụng phần cổ phần dự kiến của mình tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) cho hoạt động khai thác tiền mã hóa, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong một cuộc gặp với các lãnh đạo doanh nghiệp hôm 25/12, theo nhật báo Kommersant.

Cơ sở này đã nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga từ năm 2022 và được cho là đã xuất hiện trong lộ trình hòa bình 28 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất cho Ukraine.

Trong các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Mỹ và Nga, các đặc phái viên của Tổng thống Trump đã bày tỏ sự quan tâm tới việc chia sẻ quyền kiểm soát nhà máy với Moscow, đồng thời sử dụng phần lợi ích của Washington tại đây để khai thác tiền mã hóa, ông Putin nói, theo nhật báo kinh tế Kommersant.

Ông cũng cho biết Nga đang cân nhắc một đề xuất khác của Mỹ, theo đó nhà máy này sẽ nối lại việc cung cấp điện cho Ukraine.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Moscow hiện đang phân tích một đề xuất đối ứng từ Washington trong vòng ngoại giao con thoi mới nhất, sau khi đặc phái viên của Tổng thống Putin là ông Kirill Dmitriev vừa trở về từ Miami.

Một ngày trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố bản dự thảo kế hoạch riêng của mình, trong đó ông muốn Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia – hiện do Nga kiểm soát – được đặt dưới sự quản lý chung của Ukraine và Mỹ theo tỷ lệ 50/50.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng yêu cầu Moscow nhượng bộ lãnh thổ, trong bối cảnh Nga hiện đang nắm thế chủ động trên tiền tuyến. Ông Zelensky đồng thời kêu gọi Ukraine duy trì một lực lượng quân đội thời bình lên tới 800.000 binh sĩ, cùng với các bảo đảm an ninh “tương tự Điều 5” từ Washington, NATO và các đối tác châu Âu của Kiev.

Moscow khẳng định rằng Ukraine và các nhà bảo trợ Tây Âu của nước này đã cố tình làm suy yếu nỗ lực thúc đẩy hòa bình của Mỹ bằng việc đưa ra những điều kiện hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Nga.

Những điều khoản mà họ tìm cách bổ sung “không hề cải thiện các văn bản cũng như cơ hội đạt được hòa bình lâu dài”, ông Yury Ushakov, nhà đàm phán cấp cao của Nga và trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, tuyên bố hồi đầu tuần này.

Theo RT