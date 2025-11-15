B-52H Mỹ áp sát không phận Nga: NATO phô diễn sức mạnh hạt nhân ngay sát biên giới Moscow

Không quân Mỹ triển khai oanh tạc cơ chiến lược B-52H áp sát không phận Nga với sự hộ tống của F-18 Phần Lan, đánh dấu bước tăng cường răn đe sau khi Phần Lan gia nhập NATO.

Không quân Mỹ đã triển khai một máy bay ném bom chiến lược B-52H từ Căn cứ Không quân Moron tại Tây Ban Nha để thực hiện hoạt động gần khu vực vùng cực của Nga, trong đó chiếc máy bay này được tiêm kích F-18 của Không quân Phần Lan hộ tống và nhận hỗ trợ từ các điều phối viên tấn công liên quân (JTAC) của nước này.

Chuyến bay là một phần của chiến dịch “Bomber Task Force Europe 26-1” và được NATO, Không quân Mỹ cùng Không quân Phần Lan nhấn mạnh như một tín hiệu răn đe, đồng thời là lời nhắc nhở rằng biên giới phía Bắc của Phần Lan giờ đây được bảo vệ bởi lực lượng hạt nhân của NATO.

Hoạt động này diễn ra sau khi Phần Lan chính thức gia nhập NATO với tư cách thành viên thứ 31 vào ngày 4/4/2023. Việc Phần Lan hội nhập vào liên minh được xem là một trong những thay đổi mang tính chiến lược lớn nhất đối với cán cân quyền lực châu Âu kể từ cuối Chiến tranh Lạnh, do vị trí chiến lược của nước này và đường biên giới dài 1.340 km với Nga, vốn đã khiến chiều dài biên giới NATO – Nga tăng gấp đôi.

Máy bay ném bom chiến lược B-52H của Không quân Mỹ. Ảnh: MW.

Hiện Không quân Mỹ triển khai 5 phi đội B-52H trong tổng số 11 phi đội ném bom. Dù có tuổi đời đã cao, B-52 vẫn được coi trọng nhờ yêu cầu bảo trì tương đối thấp và khả năng tương thích với nhiều loại tên lửa tầm xa tiên tiến. Những trì hoãn trong chương trình phát triển oanh tạc cơ thế hệ mới B-21, các vấn đề kéo dài với phi đội nhỏ oanh tạc cơ tàng hình B-2, cùng sự thu hẹp quy mô của phi đội B-1B gặp nhiều trục trặc, đã khiến B-52 đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong lực lượng ném bom chiến lược của Mỹ.

Cuối những năm 2010, việc bổ sung các giá treo vũ khí ngoài thân đã giúp tăng tải trọng vũ khí bên ngoài của B-52 từ 4.000 kg lên 18.000 kg, cho phép mỗi chiếc mang đến 20 tên lửa hành trình AGM-86. AGM-86 sở hữu khả năng tránh radar tiên tiến, rất khó bị đánh chặn, và có thể mang theo đầu đạn thường, xuyên phá hoặc phân mảnh với tầm bắn hơn 2.500 km.

Những chiếc B-52 đang dần lộ nhiều hạn chế. Ảnh: MW.

Tuy nhiên, phi đội B-52 đang đối mặt nhiều hạn chế nghiêm trọng. Báo cáo Kiểm toán năm 2023 về tình trạng thiếu hụt nguồn cung và vật tư sản xuất cho B-52 chỉ ra vấn đề trọng yếu: ngành công nghiệp quốc phòng không thể cung cấp linh kiện đúng hạn, buộc Không quân phải phụ thuộc nặng nề vào việc “mổ xẻ” các máy bay trong phi đội để lấy phụ tùng. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng duy trì lực lượng sẵn sàng chiến đấu.

Báo cáo cũng nhấn mạnh nhiều công ty đã dừng sản xuất linh kiện cho B-52, đe dọa trực tiếp kế hoạch duy trì loại máy bay này thêm 36 năm nữa. Trong khi năng lực chiến đấu của B-52 ngày càng bị xem là lạc hậu, chương trình nâng cấp cần thiết để đưa máy bay lên chuẩn B-52J đã gặp tình trạng đội chi phí lên hàng tỷ USD và tiếp tục trì hoãn.

Những vấn đề này dấy lên nhiều đồn đoán rằng Không quân Mỹ có thể thực hiện cắt giảm sâu chương trình ném bom chiến lược và thậm chí loại biên B-52 sớm hơn dự kiến.

Theo MW