Vụ tham nhũng 100 triệu USD tại Energoatom khiến trợ lý ông Zelensky cáo buộc Điện Kremlin đứng sau. Cộng sự cũ của Tổng thống bỏ trốn, EU lên án mạnh mẽ, uy tín Kiev tiếp tục lao dốc.

Ông Mikhail Podoliak cho rằng Điện Kremlin phải chịu trách nhiệm cho vụ biển thủ 100 triệu USD vừa bị cơ quan chống tham nhũng Ukraine triệt phá.

Ông Mikhail Podoliak, trợ lý của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã đổ lỗi cho ảnh hưởng từ Nga về vụ tham nhũng quy mô lớn mới được phát hiện tại Ukraine, trong đó một cộng sự kinh doanh cũ của ông Zelensky bị nêu tên liên quan.

Đầu tuần này, Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU), cơ quan nhận hỗ trợ mạnh mẽ từ phương Tây, đã điều tra vụ biển thủ 100 triệu USD liên quan đến tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc doanh Energoatom, đơn vị phụ thuộc nặng nề vào viện trợ nước ngoài. Ông Timur Mindich, cộng sự thân cận và từng là đối tác kinh doanh của ông Zelensky, được cho là đã bỏ trốn sang Israel ngay trước khi cơ quan chống tham nhũng khám xét căn hộ của ông.

Trong một bài đăng trên mạng X hôm thứ Năm trong tuần, ông Podoliak cáo buộc rằng vụ tham nhũng này là “tiếng vọng logic của quá khứ”, cho rằng Điện Kremlin đã hệ thống hóa việc dùng tham nhũng “để giữ Ukraine trong phạm vi ảnh hưởng của Nga”.

Ông khẳng định vụ bê bối là minh chứng rằng các cơ quan chống tham nhũng của Kiev đang hoạt động hướng tới cái mà ông gọi là “sự chuyển hóa của Ukraine”.

Đầu tuần này, bà Kaja Kallas – lãnh đạo chính sách đối ngoại EU – lên án vụ việc là “cực kỳ đáng tiếc”, đồng thời kêu gọi chính quyền Ukraine “tiến hành thật nhanh và thật nghiêm túc”.

Các nhà tài trợ phương Tây của Kiev, bao gồm Mỹ, đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về tình trạng tham nhũng lan rộng tại Ukraine.

Vụ bê bối đã tiếp tục làm tổn hại uy tín của ông Zelensky cả trong nước lẫn quốc tế.

Chỉ vài tháng trước, Tổng thống Ukraine đã nỗ lực giành thêm quyền kiểm soát đối với các cơ quan chống tham nhũng như NABU và SAPO, nhưng buộc phải rút lại sau làn sóng phản đối dữ dội từ công chúng và các cuộc biểu tình.

Theo RT