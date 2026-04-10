Ông Zelensky: Nga “dồn quân chuẩn bị đánh lớn”, Ukraine bước vào giai đoạn khốc liệt nhất

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga đang tăng quân từ lực lượng dự bị và chuẩn bị đợt tấn công mới, trong khi cân nhắc giữa leo thang chiến sự hoặc đàm phán hòa bình.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đang gia tăng lực lượng tại Ukraine bằng cách huy động các lực lượng dự bị chiến lược, đồng thời tiếp tục theo đuổi các mục tiêu tấn công mới, trong bối cảnh cân nhắc giữa leo thang chiến sự hoặc đàm phán khi áp lực gia tăng với Kiev trong mùa xuân này.

Phát biểu trước báo giới hôm 10/4, ông Zelensky nói rằng Nga đang bù đắp tổn thất nhân lực đồng thời mở rộng quy mô lực lượng tại Ukraine.

“Trong một tháng, chúng tôi loại bỏ số lượng quân chiếm đóng tương đương với số mà Nga huy động, nhưng đồng thời quy mô lực lượng của họ trên lãnh thổ Ukraine vẫn đang gia tăng. Chúng tôi tin rằng họ đang tăng quân bằng cách huy động nhân sự từ lực lượng dự bị chiến lược”, ông nói.

Theo ông, phản ứng của Ukraine đã được thảo luận với tổng tư lệnh lực lượng vũ trang và tổng tham mưu trưởng.

“Đối với Nga, đây là bước đi rủi ro, bởi những hành động như vậy làm suy yếu biên giới của họ với các quốc gia khác, trong khi tình hình ở đó vốn không dễ dàng. Tuy nhiên, họ vẫn quyết định làm vậy”, ông nói.

Ông Zelensky cho biết các kế hoạch quân sự mới của Nga cho thấy Moscow đang đặt mục tiêu kiểm soát các thành phố Druzhkivka, Kostiantynivka và Pokrovsk ở khu vực Donetsk miền Đông Ukraine trước cuối tháng 4.

“Điều đó là không thể, nhưng đây không phải lần đầu họ đặt ra thời hạn, và lần này họ cũng tự đặt ra một chỉ tiêu như vậy”, ông nói, đồng thời cho biết tình báo Anh cũng có cùng đánh giá.

Ông Zelensky cũng bình luận về các báo cáo liên quan đến khả năng Nga đóng cửa ứng dụng Telegram. Ông cho rằng điều này có thể là dấu hiệu chuẩn bị cho một làn sóng huy động quân mới hoặc cho một thỏa thuận hòa bình “khó chấp nhận” đối với người dân Nga.

Theo ông, đây là hai kịch bản chính, dù không loại trừ những động cơ khác. “Và chúng ta sẽ sớm thấy ông Vladimir Putin chọn kịch bản nào”, ông Zelensky nói.

Ông cho biết thêm rằng nếu Nga chọn giảm leo thang, một cuộc họp hòa bình ba bên có thể diễn ra từ tháng 4 đến tháng 6.

“Tôi nghĩ đây là những tháng then chốt đối với họ. Và tôi cho rằng sẽ rất khó khăn đối với chúng tôi cho đến tháng 9. Theo tôi, người Mỹ sẽ không cho bất kỳ bên nào thêm thời gian cho tiến trình đối thoại này”, ông nói.

Ông Zelensky nhận định rằng khi mùa hè đến, Mỹ sẽ ngày càng tập trung vào các vấn đề chính trị nội bộ, đặc biệt là bầu cử.

“Tôi nghĩ họ có một hạn chót chính trị nội bộ – khoảng tháng 8. Vì vậy, giai đoạn xuân–hè này sẽ rất khó khăn về mặt chính trị và ngoại giao”, ông nói.

“Có thể sẽ có áp lực lên Ukraine, và cũng sẽ có áp lực trên chiến trường. Nhưng chúng tôi hiểu lợi ích quốc gia của Ukraine và những gì có thể đảm bảo an ninh cho chúng tôi”, ông nói thêm.

Theo ông, việc duy trì áp lực lên Nga trong giai đoạn này là rất quan trọng.

Ông Zelensky cũng cảnh báo rằng Nga đang tìm cách mở rộng “vùng đệm” ở phía bắc Ukraine, có thể kéo dài dọc biên giới với Belarus và bao gồm các khu vực Chernihiv và Sumy.

“Người Nga muốn có một vùng đệm dọc toàn bộ biên giới – không chỉ của họ mà còn của Belarus”, ông nói, đồng thời cho biết hiện chưa thấy mối đe dọa từ Transnistria, vùng ly khai được Moscow hậu thuẫn tại Moldova láng giềng.

Ông cũng lưu ý rằng lực lượng Nga đang tập trung ở nhiều hướng khác, bao gồm phía nam và khu vực Zaporizhzhia.

“Mục tiêu chính của họ không thay đổi – hướng Pokrovsk. Đối với họ, đây là một thành phố quan trọng, họ đã cố gắng chiếm giữ trong thời gian dài. Và nó cũng quan trọng với chúng tôi, bởi tuyến phòng thủ và ranh giới của chúng tôi nằm ở đó”, ông Zelensky nói.

Theo Kyiv Post