Thứ trưởng Hồ Văn Niên làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Hồ Văn Niên được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Sáng 2/10, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, dự và trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Hồ Văn Niên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Tại hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Hồ Văn Niên, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 5.

Ông Niên được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi thay cho bà Bùi Thị Quỳnh Vân được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Hồ Văn Niên. Ảnh: VGP.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Minh Hưng cho biết ông Niên trưởng thành từ cơ sở, Bộ Chính trị tin tưởng với năng lực và sở trường của mình, ông Niên sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đưa Quảng Ngãi phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Ông Hồ Văn Niên, sinh năm 1975, quê ở tỉnh Gia Lai (cũ), trình độ cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa XII, Ủy viên Trung ương khóa XIII.

Trước khi được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo, ông Hồ Văn Niên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Gia Lai (cũ). Ông Niên cũng từng kinh qua các chức vụ Bí thư Huyện ủy Đak Pơ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai.

Trước đó, chiều 1/10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.