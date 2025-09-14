Ông Netanyahu nói tiêu diệt các thủ lĩnh Hamas ở Qatar sẽ loại bỏ "rào cản chính" cho hòa bình

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 14/9 tuyên bố rằng việc tiêu diệt các thủ lĩnh Hamas tại Qatar sẽ mở đường cho việc chấm dứt xung đột Gaza và trả tự do cho con tin Israel, chỉ vài ngày sau khi Tel Aviv không kích nhằm vào những thành viên cấp cao của nhóm vũ trang tại Doha.

Theo Hamas, các lãnh đạo của họ không bị tiêu diệt trong vụ tấn công mà phong trào này gọi là “một âm mưu ám sát nhằm vào những nhà đàm phán đang tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt chiến sự Gaza”.

Ông Netanyahu khẳng định trên mạng xã hội X: “Các thủ lĩnh khủng bố Hamas ở Doha đã chặn đứng mọi nỗ lực ngừng bắn, nhằm kéo dài cuộc chiến vô tận. Loại bỏ họ sẽ xóa bỏ trở ngại chính trong việc giải cứu con tin và chấm dứt chiến tranh”.

Qatar đã nhiều lần đăng cai các vòng đàm phán giữa Israel và Hamas, đóng vai trò trung gian dẫn đến hai lệnh ngừng bắn tạm thời trong cuộc chiến Gaza – một vào năm 2023 và một vào đầu năm nay. Doha đã cáo buộc Israel “khủng bố nhà nước” sau cuộc tấn công trên lãnh thổ của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng lên án vụ không kích và khẳng định ông không liên quan. “Tôi coi Qatar là một đồng minh mạnh mẽ và là bạn của Mỹ, và cảm thấy rất tệ về địa điểm xảy ra vụ tấn công”, ông phát biểu hôm thứ Ba, nhấn mạnh đó hoàn toàn là quyết định của Netanyahu.

Theo tạp chí Politico hôm thứ Năm, sự thất vọng của chính quyền Trump đối với Thủ tướng Israel ngày càng gia tăng kể từ sau vụ tấn công ở Qatar. Một quan chức Nhà Trắng được dẫn lời: “Mỗi lần họ sắp đạt được tiến triển, dường như ông ấy lại đi ném bom ai đó”.

Moscow cũng lên án cuộc không kích của Israel, coi đây là hành động “vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế” và là nỗ lực phá hoại tiến trình hòa giải. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng Qatar giữ “vai trò trung gian then chốt trong các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Hamas và Israel”, và việc tấn công vào Doha chỉ có thể bị coi là hành động nhằm làm suy yếu các nỗ lực hòa bình.