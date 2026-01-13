close Đăng nhập

Thứ trưởng Bùi Thế Duy được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

Anh Lê
Anh Lê

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x
Ông Bùi Thế Duy
Ông Bùi Thế Duy

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 72/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Theo quyết định, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11/1/2026.

Ông Bùi Thế Duy 48 tuổi, quê Hà Tĩnh, là phó giáo sư, tiến sĩ Tin học, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 13. Ông từng kinh qua vị trí Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tháng 4/2018, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và đảm nhiệm cương vị này đến nay.

Ông được phân công phụ trách lĩnh vực nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế và mạng lưới cơ quan đại diện khoa học và công nghệ ở nước ngoài; công tác quy hoạch, chiến lược phát triển ngành khoa học và công nghệ.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 (tháng 1/2021), ông được bầu là Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 8/2025, ông được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2025-2030.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Vietnam Academy of Science and Technology - VAST) là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ.

Viện là cơ quan cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quản lý khoa học, công nghệ và xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội; đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao.

Từ khóa:

#Bùi Thế Duy #Bộ Khoa học và Công nghệ #Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Đừng bỏ lỡ

Xã hội

Người liên quan bị đưa về trụ sở công an để điều tra làm rõ.

Triệt phá ổ mại dâm tại khách sạn Mường Thanh

Công an Đà Nẵng vừa phối hợp các đơn vị liên quan triệt xóa 2 tụ điểm mại dâm trá hình hoạt động tại khách sạn Mường Thanh và khách sạn Samdi, đưa hơn 40 đối tượng có liên quan về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

Đổi mới tư duy phát triển quốc gia nhìn từ nhiệm kỳ Đại hội XIII

Đổi mới tư duy phát triển quốc gia nhìn từ nhiệm kỳ Đại hội XIII

Nhiệm kỳ Đại hội XIII diễn ra trong bối cảnh đầy biến động của thế giới và trong nước. Vượt qua thách thức chưa từng có, Việt Nam không chỉ giữ vững ổn định, mà quan trọng hơn, đã xác lập một trục phát triển mới: lấy khoa học - công nghệ và kinh tế tư nhân làm động lực trung tâm cho tăng trưởng dài hạn.