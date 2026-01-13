Thứ trưởng Bùi Thế Duy được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 72/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Theo quyết định, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11/1/2026.

Ông Bùi Thế Duy 48 tuổi, quê Hà Tĩnh, là phó giáo sư, tiến sĩ Tin học, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 13. Ông từng kinh qua vị trí Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tháng 4/2018, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và đảm nhiệm cương vị này đến nay.

Ông được phân công phụ trách lĩnh vực nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế và mạng lưới cơ quan đại diện khoa học và công nghệ ở nước ngoài; công tác quy hoạch, chiến lược phát triển ngành khoa học và công nghệ.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 (tháng 1/2021), ông được bầu là Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 8/2025, ông được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2025-2030.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Vietnam Academy of Science and Technology - VAST) là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ.

Viện là cơ quan cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quản lý khoa học, công nghệ và xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội; đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao.