Ông Đỗ Thành Trung giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

Sáng 20/4, HĐND TP Hải Phòng bầu ông Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 – 2031, với số phiếu bầu đạt tỷ lệ 100%.

HĐND TP Hải Phòng cũng bầu các Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Ủy viên UBND thành phố khóa XVII nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo đề nghị của tân Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Thành Trung.

6 Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các ông: Lê Anh Quân, Vũ Tiến Phụng, Lê Trung Kiên, Nguyễn Minh Hùng, Trần Văn Quân và Hoàng Minh Cường.

Ông Đỗ Thành Trung được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh: Báo Hải Phòng.

Tại kỳ họp, ông Lê Văn Hiệu tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031.

Ba ông Đào Trọng Đức, Bùi Đức Quang và Nguyễn Hữu Toản tiếp tục được bầu làm Phó chủ tịch HĐND thành phố.

Tân Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Thành Trung, sinh năm 1976, quê quán tại tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai).

Ông có nhiều năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từng là Trưởng phòng Tổng hợp Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, sau đó giữ chức Phó vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân.

Tháng 2/2025, ông Đỗ Thành Trung được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Tháng 3/2026, ông Đỗ Thành Trung được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.