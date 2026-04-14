Tân Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nêu cam kết và loạt nhiệm vụ

Lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo hiệu quả

Sáng 14/4, Kỳ họp thứ I, HĐND TP Đà Nẵng khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thay cho ông Phạm Đức Ấn vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu nhậm chức, ông Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ xúc động và cảm ơn HĐND đã tin tưởng bầu ông giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031 và tín nhiệm bầu các chức vụ Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND thành phố.

“Đây là niềm vinh dự lớn lao đối với cá nhân tôi và các thành viên UBND thành phố. Đồng thời, chúng tôi cũng nhận thức sâu sắc rằng đây là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân thành phố.

Sự tín nhiệm của HĐND TP không chỉ là niềm tin, sự kỳ vọng mà còn là động lực để chúng tôi nỗ lực nhiều hơn nữa, tận tâm, tận lực phụng sự Nhân dân, phụng sự cho sự phát triển của thành phố trong thời gian tới”, ông Hùng chia sẻ.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ I, HĐND TP Đà Nẵng khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo ông Hùng, bước vào nhiệm kỳ mới, Đà Nẵng đứng trước nhiều thời cơ, vận hội phát triển mới và dư địa về tài nguyên đất đai, nguồn nhân lực to lớn, cùng với những cơ chế, chính sách mà Trung ương đã ban hành trong thời gian qua, đồng thời cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều biến động.

“Điều đó đòi hỏi chính quyền thành phố phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, nâng cao năng lực quản trị, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, với tinh thần xuyên suốt là phải biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm có hiệu quả, với mục tiêu xuyên suốt là phát triển thành phố nhanh, bền vững, vì cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn của Nhân dân; lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả của UBND thành phố”, ông Hùng nhấn mạnh.

5 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới

Trên tinh thần đó, tân Chủ tịch UBND TP cam kết sẽ bám sát sự lãnh đạo của Trung ương, của Thành ủy, sự giám sát của HĐND; tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương và địa phương nhằm nhanh chóng hiện thực hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống; đồng thời xác định tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thứ nhất, tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn”, “nút thắt” đối với các dự án, công trình trọng điểm theo Kết luận số 182-KL/TW của Bộ Chính trị; khơi thông và huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư, đưa nguồn lực vào nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh môi trường quốc tế còn nhiều biến động, khó lường; phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, bảo đảm an sinh xã hội.

Thứ hai, sớm hoàn thiện và tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Khu thương mại tự do Đà Nẵng gắn với cảng biển Liên Chiểu, Khu kinh tế mở Chu Lai gắn với hệ thống Cảng biển Tam Hòa - Tam Hiệp, sân bay Chu Lai; các khu đô thị động lực phía Nam; hình thành cực tăng trưởng mới về logistics, công nghiệp và đô thị; nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế quốc tế của thành phố, hướng tới xây dựng thành phố đáng sống, đáng đến và đáng đầu tư.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP, các Uỷ viên UBND TP Đà Nẵng và lãnh đạo các Sở thuộc UBND TP Đà Nẵng khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt các đại biểu HĐND TP.

Thứ ba, thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng bền vững, đổi mới sáng tạo, lấy khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh làm động lực tăng trưởng; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển;

Thứ tư, xây dựng Đà Nẵng trở thành TP hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, có chất lượng sống cao; trong đó đặc biệt quan tâm nâng cao đời sống nhân dân khu vực miền núi, phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa bàn, tăng cường đầu tư nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi, từng bước rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa miền núi và đồng bằng.

Đặc biệt, phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ, hài hòa; chăm lo ngày càng tốt hơn các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội, việc làm, giảm nghèo bền vững; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa thành phố; tiếp tục kế thừa và lan tỏa các giá trị tốt đẹp, nhân văn của thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”, xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố đáng sống, an bình, văn minh, hiện đại.

“Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, từng bước hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái, thông minh, là Khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp, logistics, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và du lịch chất lượng cao, là thành phố đáng sống, đáng đến, đáng đầu tư, có đẳng cấp trong khu vực châu Á”, ông Hùng nhấn mạnh.

Kết thúc bài phát biểu, tân Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng mong nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự giám sát của HĐND TP, sự phối hợp của các ban ngành và đặc biệt là sự ủng hộ, đồng lòng của toàn thể nhân dân thành phố. Ông hứa sẽ cùng tập thể UBND TP “đoàn kết, thống nhất, sâu sát cơ sở, lắng nghe dân, hành động vì lợi ích chung”, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của cử tri.

