Ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Sáng 14/4, tại Kỳ họp thứ I, HĐND TP Đà Nẵng khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thay cho ông Phạm Đức Ấn vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Với kết quả 73/73 phiếu thuận, đạt tỷ lệ 100% đại biểu có mặt, ông Nguyễn Mạnh Hùng chính thức giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trước đó, ngày 17/3, tại Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ do Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng tổ chức, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị, điều động, chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025–2030, đồng thời giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025–2030.

Tại kỳ họp, HĐND TP Đà Nẵng cũng tiến hành bầu các chức danh Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND TP Đà Nẵng, khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, các Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: ông Trần Nam Hưng, ông Hồ Kỳ Minh, ông Lê Quang Nam, ông Phan Thái Bình, ông Trần Chí Cường, ông Hồ Quang Bửu, ông Trần Anh Tuấn và bà Nguyễn Thị Anh Thi.

Cùng ngày, HĐND TP Đà Nẵng cũng đã bỏ phiếu bầu chức danh của HĐND thành phố và bầu Trưởng ban các Ban của HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Dũng tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 73/73 phiếu thuận, đạt tỷ 100% số đại biểu có mặt. Các Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng gồm: ông Trần Phước Sơn, ông Trần Xuân Vinh, ông Đoàn Ngọc Hùng Anh và ông Nguyễn Công Thanh.

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Trưởng các Ban HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng.