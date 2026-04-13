Ông Nguyễn Mạnh Quyền làm Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Chiều 13/4, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII khai mạc kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh của HĐND tỉnh, UBND tỉnh; bầu Hội thẩm TAND tỉnh và các khu vực nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Trần Quốc Văn, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII (nhiệm kỳ 2026-2031).

Các Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII được bầu gồm: ông Lê Xuân Tiến, ông Đặng Thanh Giang, bà Trần Thị Tuyết Hương, ông Vũ Ngọc Trì.

Đối với chức danh lãnh đạo UBND tỉnh, HĐND tỉnh Hưng Yên đã bầu ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ mới gồm: ông Nguyễn Lê Huy, ông Lê Quang Hòa, ông Phạm Văn Nghiêm, ông Lại Văn Hoàn, ông Nguyễn Hùng Nam.

Ảnh: Báo Hưng Yên.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, sinh năm 1975, quê Hà Nội, TS Quản lý hành chính công, cử nhân Kinh tế, cử nhân Ngoại ngữ, cử nhân Hành chính.

Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội, ông từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kinh tế và phát triển kinh tế - xã hội.