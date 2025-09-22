Ông Bùi Văn Khắng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Ông Bùi Văn Khắng, Thứ trưởng Tài chính, nhận quyết định điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy và được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 22/9, HĐND tỉnh Quảng Ninh tổ chức kỳ họp lần thứ 31 để quyết định một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021–2026 đối với ông Phạm Đức Ấn để nhận nhiệm vụ công tác mới theo quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đồng thời, HĐND tỉnh đã bầu ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020–2025, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021–2026. Kết quả, ông Bùi Văn Khắng được bầu với 56/56 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100% đại biểu có mặt.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu đã tin tưởng bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Bùi Văn Khắng phát biểu. Ảnh: UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ông cũng bày tỏ quyết tâm cao, nỗ lực vượt bậc cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt để triển khai có hiệu quả cao nhất các nghị quyết của Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND tỉnh.

Tân Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh cũng khẳng định tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Trung ương như: Nghị quyết số 57; Nghị quyết 59; Nghị quyết số 66; Nghị quyết số 68; Nghị quyết số 70; Nghị quyết 71 và Nghị quyết 72...

Trước đó, sáng cùng ngày, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Bí thư, ông Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Tổ chức Trung ương, đã trao Quyết định 2389-QĐNS/TW (ngày 19/9/2025) của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Bùi Văn Khắng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Bùi Văn Khắng sinh năm 1971, quê Hưng Yên (xã An Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cũ). Ông từng giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Tháng 1/2024, ông được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính.