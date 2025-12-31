Dự án chung cư Scenia Bay Residence vướng loạt sai phạm, hàng trăm căn hộ chung cư chưa được cấp sổ

Dự án chung cư Scenia Bay Residence có 704 căn hộ đã được bán và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, đến nay người mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra đối với các dự án có khó khăn, vướng mắc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trong số 7 dự án được thanh tra, có dự án tổ hợp công trình hỗn hợp khách sạn, dịch vụ và chung cư tại số 25–26 Phạm Văn Đồng, do Công ty Cổ phần Nha Trang Bay làm chủ đầu tư.

Dự án tọa lạc tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Dự án chung cư Scenia Bay Residence) có tổng mức đầu tư hơn 2.052 tỷ đồng, quy mô diện tích 7.666,1m2, thời hạn sử dụng đất 50 năm. Dự án được khởi công từ năm 2017, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2019.

Theo kết luận thanh tra, khối chung cư của dự án đã hoàn thiện xây dựng, nghiệm thu và bàn giao cho người mua từ quý IV/2019, đồng thời đã thuê đơn vị vận hành. Tổng cộng, 704 căn hộ chung cư đã được bán và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, đến nay người mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Đối với khối khách sạn và trung tâm thương mại, công trình đã hoàn thành xây dựng vào cuối năm 2019, được nghiệm thu và cho phép đưa vào sử dụng. Chủ đầu tư đã cho một số đơn vị thuê gian hàng tại trung tâm thương mại.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hoạt động vận hành bị gián đoạn trong giai đoạn 2020–2025. Hiện chủ đầu tư đang triển khai kế hoạch vận hành trở lại khối thương mại và khách sạn vào cuối năm 2025.

Chung cư Scenia Bay Residence. Ảnh: Báo CAND.

Thanh tra Chính phủ cho biết không có tài liệu thể hiện Bộ Quốc phòng đã lập phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất số 25–26 Phạm Văn Đồng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính và UBND tỉnh Khánh Hòa, theo quy định.

Bộ Tư lệnh Thông tin Liên lạc (Bộ Quốc phòng) đồng ý chủ trương chuyển giao đất để Công ty Cổ phần Nha Trang Bay thực hiện dự án không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là vi phạm quy định.

Với UBND tỉnh Khánh Hòa giao đất cho Công ty Cổ phần Nha Trang Bay thực hiện dự án không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là vi phạm quy định. Ngoài ra, UBND tỉnh phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất thấp hơn giá đất công bố năm 2014. Đồng thời, UBND tỉnh chưa xác định lại giá đất khi điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Kết luận Thanh tra cũng chỉ rõ, UBND tỉnh Khánh Hòa đã đồng ý cho Công ty Cổ phần Nha Trang Bay khấu trừ 72 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ vào tiền sử dụng đất, không đúng quy định pháp luật. Trong đó, 55 tỷ đồng chi trả cho Bộ Quốc phòng; 17 tỷ đồng chi trả cho Công ty TNHH Du lịch Thành Thành và Công ty TNHH Cybeer.

Trách nhiệm đối với các tồn tại, vi phạm nêu trên thuộc về Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Thông tin Liên lạc; Trường Sỹ quan Chỉ huy – Kỹ thuật Thông tin; UBND tỉnh Khánh Hòa; các sở, ngành liên quan gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh; các tổ chức, cá nhân liên quan trong giai đoạn 2010–2014 và chủ đầu tư dự án.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.

Đồng thời, kiến nghị Bộ Quốc phòng kiểm tra, rà soát việc quản lý và sử dụng khoản tiền 72 tỷ đồng đã nhận.

Thanh tra Chính phủ cũng cung cấp thông tin đến Bộ Quốc phòng: Căn cứ thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã cung cấp thông tin về những vi phạm liên quan tổ hợp công trình đến Bộ Quốc Phòng để chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét xử lý theo quy định.

Ngày 5/12/2025, Văn phòng Thủ tướng có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình về kết luận thanh tra tại tỉnh Khánh Hòa.

Đối với UBND tỉnh Khánh Hòa, Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi 72 tỷ đồng về ngân sách Nhà nước do việc khấu trừ không đúng quy định; Rà soát việc thẩm định, phê duyệt giá đất, đảm bảo thu đúng, thu đủ, tránh thất thoát ngân sách Nhà nước.