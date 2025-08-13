Phó tổng giám đốc Nam A Bank được bổ nhiệm vị trí Trưởng ban Tài chính số VDCA

Sáng 13/8, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Ban Tài chính số và bổ nhiệm vị trí Trưởng ban cho ông Nguyễn Vĩnh Tuyên, Phó tổng giám đốc Nam A Bank.

Chủ tịch VDCA Nguyễn Minh Hồng trao quyết định thành lập Ban Tài chính số và bổ nhiệm vị trí Trưởng ban cho ông Nguyễn Vĩnh Tuyên (bên phải)

Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ tại VDCA, ông Nguyễn Vĩnh Tuyên cho biết việc thành lập Ban Tài chính số là dấu mốc có ý nghĩa chiến lược. Trong bối cảnh Luật Công nghiệp Công nghệ số 2025 và Nghị định 94/2025/NĐ-CP quy định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng, đã thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực. Tài chính số không chỉ là một ngành riêng lẻ mà đã trở thành hạ tầng cốt lõi, gắn kết và hỗ trợ cho toàn bộ hoạt động kinh tế, thương mại, và truyền thông số.

Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên cam kết cùng tập thể Ban Tài chính số tập trung vào 3 định hướng chiến lược. Thứ nhất là xây dựng mạng lưới hợp tác đa chiều. Kết nối các ngân hàng, công ty fintech, tổ chức truyền thông, doanh nghiệp công nghệ và cơ quan quản lý để cùng nhau xây dựng hệ sinh thái tài chính số lành mạnh.

Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên phát biểu

Thứ hai là thúc đẩy tiêu chuẩn và khung pháp lý. Ban Tài chính số VDCA sẽ nghiên cứu, đề xuất và phối hợp cùng các cơ quan chức năng ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn phù hợp, vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa bảo đảm an toàn, bảo mật và quyền lợi của người dùng.

Thứ ba, theo ông Tuyên, là phát triển năng lực và tri thức cộng đồng. Ban sẽ tổ chức các diễn đàn, hội thảo, chương trình đào tạo và truyền thông để phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức và kỹ năng về tài chính số cho cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên nói về vai trò của Ban Tài chính số

"Tôi tin rằng, với sự đồng hành của VDCA, sự hợp tác của các hội viên, đối tác và chuyên gia, Ban Tài chính số sẽ trở thành một “điểm hội tụ” của trí tuệ, kinh nghiệm và đổi mới, góp phần xây dựng một nền tài chính số Việt Nam an toàn – minh bạch – sáng tạo – hội nhập quốc tế", ông Nguyễn Vĩnh Tuyên nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên nhận lẵng hoa chúc mừng từ ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập Tạp chí điện tử VietTimes

Trước đó, thay mặt VDCA, ông Hoàng Viết Tiến, Phó tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng Hội đã đọc văn bản công bố việc thành lập Ban Tài chính số và bổ nhiệm vị trí Trưởng ban.

Theo đó, căn cứ vào Quyết định số 68 ngày 25/1/2011 của Bộ Nội vụ về việc thành lập VDCA và Điều lệ của VDCA được phê duyệt tại Quyết định 2587 ngày 25/9/2017 của Bộ Nội vụ, Ban Thường vụ VDCA đã quyết định thành lập Ban Tài chính số và bổ nhiệm vị trí Trưởng ban cho ông Nguyễn Vĩnh Tuyên.

Ông Hoàng Viết Tiến đọc quyết định thành lập Ban Tài chính số VDCA

Chia sẻ ý kiến tại sự kiện, ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch VDCA, nhận xét ông Tuyên là một người rất xứng đáng cho vị trí Trưởng ban tài chính số. Ông Tuyên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số, được vinh danh là "Nhà lãnh đạo chuyển đổi số tiêu biểu" trong chương trình do VDCA và IDG phối hợp thực hiện. Ngân hàng Nam A Bank của ông Tuyên cũng từng đạt giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2023 và 2024.

Hiện ông Nguyễn Vĩnh Tuyên cũng là Thành viên của Hiệp hội Blockchain và Tài sản số. Với vai trò này, ông có thể kết hợp và hỗ trợ hoạt động của cả 2 Hội, có thể đóng góp tích cực cho hoạt động của Ban Tài chính số.

Chủ tịch VDCA Nguyễn Minh Hồng nhận xét ông Tuyên là một người rất xứng đáng cho vị trí Trưởng ban tài chính số

Cuối cùng, ông Nguyễn Minh Hồng nói rằng VDCA mong muốn nhận được sự phối hợp và hỗ trợ từ các cơ quan, đơn vị liên quan để Ban Tài chính số hoạt động hiệu quả.

Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo VDCA