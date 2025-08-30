Bộ Chính trị bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Văn phòng Trung ương Đảng hôm nay tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác, Bộ Chính trị đã quyết định phân công, điều động ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng thôi giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng để nhận nhiệm vụ mới. Đồng thời bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phạm Gia Túc. Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản

Thay mặt Bộ Chính trị, chúc mừng ông Phạm Gia Túc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng, đòi hỏi bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực toàn diện, tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy, gương mẫu.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị ông Phạm Gia Túc tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường, cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư giao.

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, Đại hội 14 của Đảng đang đến rất gần, khối lượng công việc rất lớn, đặc biệt đối với Văn phòng Trung ương Đảng - cơ quan thường trực Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội. Do đó, tập thể lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư với Văn phòng Trung ương Đảng.

Văn phòng cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nâng tầm tham mưu chiến lược, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, để Văn phòng thực sự là hạt nhân trí tuệ, là “bộ tổng tham mưu" chiến lược của Đảng, của Trung ương.

Bên cạnh đó, Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, chủ động, sáng tạo, kịp thời tổng hợp, đề xuất, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác lớn của đất nước, giải quyết kịp thời những vấn đề đột xuất, phát sinh. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giữ vững nguyên tắc, bảo đảm tuyệt đối an toàn, bảo mật trong mọi hoạt động.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc bày tỏ nhận thức sâu sắc rằng, đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề đối với cá nhân, cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải nỗ lực, cố gắng, không phụ lòng tin của Đảng.

Ông khẳng định sẽ tiếp tục không ngừng phấn đấu, học tập, tu dưỡng, rèn luyện, đem hết tâm sức của mình để cống hiến cho Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ông cũng cam kết sẽ cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống, kế thừa những thành tựu, kết quả, kinh nghiệm mà các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm thực hiện đầy đủ các nhóm nhiệm vụ, quyền hạn được Bộ Chính trị giao.