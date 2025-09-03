5 thứ trưởng vừa được Thủ tướng bổ nhiệm là ai?

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo tại một số bộ, ngành, trong đó có 5 thứ trưởng tại các bộ, ngành: Khoa học và Công nghệ, Y tế, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo và Thanh tra Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các bộ, cơ quan; trong đó có 5 thứ trưởng tại các bộ, ngành: Khoa học và Công nghệ, Y tế, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo và Thanh tra Chính phủ.

-Cụ thể, Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri các phường Thanh Khê, Hòa Khánh, Liên Chiểu sáng 4/7/2025. Ảnh: Xuân Mai.

Ông Nguyễn Văn Quảng 56 tuổi, quê Hải Phòng, có học vị TS Luật, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII và Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng; Viện trưởng Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP.HCM; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM; Phó viện trưởng, Bí thư Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2015-2020.

Cuối năm 2019, ông được Ban Bí thư luân chuyển làm Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng. Gần một năm sau, ông được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy. Sau khi Đà Nẵng hợp nhất với Quảng Nam, ông tiếp tục được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Thành ủy cho đến nay.

- Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Ông Hiếu 56 tuổi, quê Ninh Bình; trình độ lý luận chính trị Cao cấp, TS Luật học.

Ông Phan Chí Hiếu được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Ảnh: VGP.

Ông từng là Phó Chánh văn phòng Bộ Tư pháp, Giám đốc Học viện Tư pháp, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

Từ tháng 8/2014, ông Hiếu được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Đến tháng 1/2023, ông được bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Ông Phan Chí Hiếu giữ cương vị này cho đến khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

-Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ.

PGS.TS. Vũ Hải Quân giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Vũ Hải Quân, 51 tuổi, quê Ninh Bình, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XV, hiện giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Ông tốt nghiệp ngành Toán – Tin tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) năm 1996 với khóa luận đạt điểm tuyệt đối, đoạt giải nhất sinh viên nghiên cứu khoa học. Từ năm 2001–2005, ông làm nghiên cứu sinh tại Đại học Trento (Ý), sau đó nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Leuven (Bỉ).

-Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Lê Quân, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Lê Quân, 51 tuổi, quê Quảng Ngãi, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV. Ông có học vị TS khoa học quản trị tại Đại học Toulon (Pháp), được phong giáo sư năm 2017. Trước khi làm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, ông từng giữ nhiều chức vụ lãnh đạo như Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ), Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

-Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.

Ông Hà 46 tuổi, quê Nam Định (cũ), nay là Ninh Bình; TS, Đại học Y khoa Thái Nguyên chuyên ngành bác sĩ đa khoa. Ông có thời gian dài công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang trước khi làm Phó giám đốc Sở Y tế rồi Bí thư huyện Hoàng Su Phì. Tháng 12/2020, ông làm Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang, sau đó giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu từ tháng 5/2023.

Tân Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà. Ảnh: TTXVN.

Ngoài ra, Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thủ tướng còn điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia HCM giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.