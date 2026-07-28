Hơn 3.000 tấn phế thải xây dựng mỗi ngày, Hà Nội yêu cầu tái chế ngay tại công trường

Hà Nội yêu cầu các dự án trong giai đoạn giải phóng mặt bằng phải tái chế chất thải rắn ngay tại công trường, hạn chế tối đa việc đào bỏ nền và vận chuyển đất đổ đi.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ban hành Chỉ thị số 18 về tăng cường quản lý, xử lý, gia cố và tái chế chất thải rắn xây dựng, hướng tới tận dụng tối đa nguồn vật liệu tái chế phục vụ các công trình xây dựng trên địa bàn.

Theo đó, Hà Nội ưu tiên tái chế, tái sử dụng chất thải rắn xây dựng, gia cố đất ngay tại công trường, đồng thời tận dụng tối đa cốt nền tự nhiên, hạn chế tối đa việc đào bỏ nền và vận chuyển đất đổ đi.

Hà Nội đẩy mạnh sử dụng vật liệu tái chế, vật liệu xanh, thân thiện với môi trường trong các công trình sử dụng vốn Nhà nước và khuyến khích áp dụng đối với các công trình ngoài ngân sách.

Bên cạnh đó, thành phố đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý chất thải rắn xây dựng; thực hiện định vị GPS, lắp đặt camera giám sát đối với phương tiện vận chuyển; kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác quản lý, giám sát khối lượng, lộ trình vận chuyển và điểm tiếp nhận.

Theo chỉ thị, chủ đầu tư lập phương án quản lý chất thải rắn xây dựng theo vòng đời ngay từ giai đoạn khảo sát, thiết kế; kiểm soát việc giao nhận bằng phiếu giao nhận, chứng từ xác nhận, dữ liệu GPS, camera và hồ sơ nghiệm thu sản phẩm tái chế.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan đôn đốc chủ đầu tư dự án nhà máy xử lý, tái chế chất thải rắn xây dựng tại xã Dục Tú, Đông Anh (công suất 2.000 tấn/ngày) bảo đảm khởi công trước ngày 15/8.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng được giao phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát, đề xuất phương án mở rộng khu xử lý chất thải tại Mê Linh (xã Tiến Thắng) công suất 480 tấn/ngày (giai đoạn 1) và 960 tấn/ngày (giai đoạn 2) hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư trước ngày 15/8, bảo đảm đủ quỹ đất hình thành khu xử lý chất thải rắn xây dựng có quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu lâu dài của thành phố.

Thành phố cũng giao các sở phối hợp rà soát, xác định từng vị trí cụ thể đối với các điểm tập kết, xử lý tạm thời do UBND các xã đề xuất theo hình thức cho thuê đất ngắn hạn tại các xã Bát Tràng, Hồng Vân, Phúc Thịnh, Phù Đổng, Trung Giã, Đại Xuyên, Thư Lâm, Phú Xuyên, Đại Thanh, Đa Phúc. Trường hợp đủ điều kiện theo quy định thì thống nhất để UBND các xã thực hiện việc cho thuê đất với thời hạn không quá 5 năm...

Sở Xây dựng được giao đề xuất 4 điểm tập kết tập trung có quy mô lớn, trong đó có 1 điểm tại xã Vật Lại và 1 điểm tại xã Trung Giã nhằm đáp ứng nhu cầu lưu chứa, trung chuyển và xử lý chất thải rắn xây dựng. Hướng dẫn các chủ đầu tư về vị trí tiếp nhận đất đào đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để sử dụng trực tiếp (đất hữu cơ, đất màu) phục vụ trồng cây.

Công an Hà Nội được giao chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an cơ sở tăng cường công tác trinh sát, theo dõi, kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi đổ trộm chất thải rắn xây dựng.

Hiện Hà Nội có khoảng 1.428 dự án đang triển khai giải phóng mặt bằng, phát sinh 3.000-3.400 tấn chất thải xây dựng mỗi ngày, trong đó khoảng 90% là vật liệu vô cơ có thể tái chế. Trong khi đó, tổng công suất xử lý hiện mới đạt khoảng 1.670 tấn/ngày, chỉ đáp ứng khoảng một nửa nhu cầu thực tế. Đây là một trong những lý do thành phố ban hành Chỉ thị 18 nhằm tăng cường tái chế, mở rộng năng lực xử lý và siết chặt quản lý hoạt động vận chuyển, đổ thải.