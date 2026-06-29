Loạt SUV hybrid, MPV điện Trung Quốc sắp ra mắt Việt Nam, khách hàng thêm nhiều lựa chọn xe dưới 800 triệu

Các hãng xe Trung Quốc đang chuẩn bị đưa thêm sản phẩm mới vào Việt Nam, trải từ SUV đô thị, SUV hybrid cắm sạc đến MPV điện 7 chỗ.

GAC GS3 Emzoom

Sau một thời gian hé lộ, GAC GS3 Emzoom đã xuất hiện tại đại lý ở Việt Nam, hứa hẹn thời gian ra mắt không còn xa. Mẫu SUV cỡ B này được nhập khẩu từ Malaysia, được chào bán với giá dự kiến 639 triệu đồng.

GAC GS3 Emzoom xuất hiện tại một đại lý ở TP.HCM, hứa hẹn thời điểm ra mắt chính thức không còn xa. Ảnh: GAC.

GS3 Emzoom có kích thước dài 4.446 mm, rộng 1.850 mm, cao 1.600 mm và chiều dài cơ sở 2.650 mm. Với kích thước này, xe cạnh tranh với các mẫu SUV đô thị như Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta, Toyota Yaris Cross hay Kia Seltos.

Phiên bản về Việt Nam có gói ngoại thất R-style, đi kèm đèn LED, tay nắm cửa ẩn, mâm 18 inch, các khe khuếch tán gió lớn và cụm ống xả kép đặt giữa đuôi xe. Thiết kế thể thao là điểm giúp mẫu xe này dễ tạo chú ý trong nhóm SUV đô thị.

Khoang lái nổi bật với màn hình trung tâm 10,25 inch hỗ trợ Apple CarPlay không dây, cần số điện tử dạng pha lê, sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời toàn cảnh và điều hòa tự động tích hợp màng lọc không khí PM1.0.

Khoang lái GAC GS3 Emzoom nổi bật với màn hình trung tâm 10,25 inch, cần số điện tử và thiết kế hiện đại. Ảnh: GAC.

Xe dùng động cơ xăng tăng áp 1.5 lít, công suất 174 mã lực, mô-men xoắn 270 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp. Gói ADAS cấp độ 2 gồm kiểm soát hành trình thông minh, phanh khẩn cấp tự động và cảnh báo lệch làn đường.

BYD Sealion 5

Theo tìm hiểu của VietTimes, BYD sắp mang về Việt Nam mẫu Sealion 5. Tại Thái Lan, Sealion 5 có kích thước dài 4.735 mm, rộng 1.860 mm, cao 1.710 mm và chiều dài cơ sở 2.712 mm - thông số tương đương các mẫu SUV hạng C như Ford Territory, Hyundai Tucson, Mazda CX-5.

BYD Sealion 5 tại Thái Lan sở hữu kích thước ngang SUV hạng C đi kèm hệ truyền động plug-in hybrid. Ảnh: Paultan.

Các trang bị nổi bật trên xe gồm đèn LED projector, mâm 18 inch, cốp điện và camera 360 độ. Nội thất theo phong cách tối giản, tập trung vào màn hình trung tâm.

Tại Thái Lan, Sealion 5 bản tiêu chuẩn dùng màn hình 10,1 inch, bản Premium có màn hình 12,8 inch. Cả hai đều hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Bản cao có thêm ghế trước chỉnh điện tích hợp làm mát, âm thanh 8 loa và sạc không dây 50W.

Xe dùng động cơ xăng 1.5 lít kết hợp mô-tơ điện, tổng công suất 210 mã lực. Pin 18,3 kWh cho phép chạy thuần điện tối đa 110 km theo chuẩn NEDC. Cả 2 phiên bản tại Thái Lan đều có ADAS với ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn và phanh khẩn cấp.

Khoang lái BYD Sealion 5 theo phong cách tối giản, nổi bật với màn hình trung tâm đặt nổi và bảng đồng hồ kỹ thuật số sau vô-lăng. Ảnh: Paultan.

Tại Thái Lan, Sealion 5 được bán với giá quy đổi khoảng 623-656 triệu đồng. Nếu về Việt Nam, mẫu SUV này nhiều khả năng sẽ có giá thấp hơn "đàn anh" Sealion 6, mẫu PHEV đang được bán với giá 799-899 triệu đồng.

Wuling Darion

Sau các mẫu xe cỡ nhỏ, Wuling sắp ra mắt MPV điện 7 chỗ mang tên Darion tại Việt Nam. Mẫu xe này đã xuất hiện trên danh mục sản phẩm của Wuling tại Việt Nam, đi kèm dòng chữ "sớm ra mắt".

Wuling Darion có thiết kế MPV cỡ trung, phần đầu tối giản, cụm đèn LED mảnh và thân xe vuông vức để tối ưu không gian cabin. Ảnh: Paultan.

Darion có kích thước dài 4.910 mm, rộng 1.850 mm, cao 1.770 mm và chiều dài cơ sở 2.910 mm. Thông số này lớn hơn Toyota Innova Cross và nhỏ hơn Kia Carnival. Xe có cửa trượt bên hông, phù hợp nhu cầu gia đình.

Khoang nội thất bố trí 7 chỗ theo dạng 2-2-3. Hàng ghế thứ 2 chỉnh cơ 4 hướng, hàng ghế thứ 3 có thể điều chỉnh độ ngả lưng. Xe được trang bị màn hình trung tâm 12,8 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số và ít nút bấm vật lý.

Wuling chưa công bố đầy đủ cấu hình cho Việt Nam. Tại Indonesia, bản điện dùng mô-tơ đặt trước, công suất khoảng 204 mã lực, mô-men xoắn 310 Nm và pin 60,6 kWh.

Nhìn từ bên hông, Wuling Darion nổi bật với cửa trượt, trần xe cao và chiều dài thân lớn, phù hợp với cấu hình 7 chỗ. Ảnh: Paultan.

Tại Việt Nam, Darion được giới thiệu có tầm hoạt động 450-500 km mỗi lần sạc. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC từ 30% đến 80% trong khoảng 20 phút. Nếu giá dự kiến hơn 700 triệu đồng được giữ nguyên, mẫu MPV này sẽ cạnh tranh trực tiếp BYD M6 và VinFast VF MPV 7.