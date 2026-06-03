Xiaomi Việt Nam bị phạt vì vi phạm liên quan dữ liệu người dùng

Xiaomi Việt Nam vừa bị xử phạt do vi phạm nhiều quy định liên quan đến dữ liệu người dùng, hoạt động quảng bá sản phẩm và điều kiện giao dịch với khách hàng.

Ngày 2/6, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia công bố việc xử phạt Công ty TNHH Xiaomi Việt Nam do có 3 hành vi vi phạm quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, theo quyết định xử phạt ban hành ngày 7/5/2026.

Cơ quan quản lý đồng thời yêu cầu Xiaomi Việt Nam chấm dứt ngay các hành vi vi phạm và thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định.

Cửa hàng Xiaomi với hệ sinh thái sản phẩm điện tử tiêu dùng được trưng bày tại một trung tâm thương mại. Ảnh: Xiaomi.

Hành vi đầu tiên là Xiaomi Việt Nam không cho người tiêu dùng lựa chọn việc đồng ý hoặc không đồng ý cho doanh nghiệp sử dụng thông tin cá nhân của họ để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và các hoạt động thương mại khác. Đây là quy định nhằm bảo đảm người dùng có quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình.

Hành vi thứ hai liên quan đến hoạt động tiếp thị thông qua người có ảnh hưởng. Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Xiaomi Việt Nam đã không thông báo trước hoặc không công khai cho người tiêu dùng việc tài trợ cho người có ảnh hưởng để sử dụng hình ảnh, lời khuyên hoặc khuyến nghị nhằm xúc tiến thương mại và khuyến khích người tiêu dùng mua, sử dụng sản phẩm.

Những năm gần đây, hoạt động quảng bá sản phẩm thông qua KOL, KOC và các nhà sáng tạo nội dung ngày càng phổ biến. Theo quy định, doanh nghiệp phải công khai quan hệ tài trợ để người tiêu dùng nhận biết nội dung quảng cáo và đánh giá độc lập.

Hành vi thứ ba là Xiaomi Việt Nam đưa vào điều kiện giao dịch chung những điều khoản không được phép quy định theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Dù Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia không công bố chi tiết nội dung điều khoản vi phạm, đây là nhóm quy định nhằm ngăn chặn việc doanh nghiệp áp đặt các điều kiện bất lợi hoặc làm hạn chế quyền chính đáng của người tiêu dùng trong quá trình giao dịch.

Xiaomi hiện phân phối nhiều dòng điện thoại thông minh và thiết bị điện tử tiêu dùng tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Xiaomi.

Với 3 hành vi trên, Xiaomi Việt Nam bị xử phạt tổng cộng 290 triệu đồng. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu doanh nghiệp rà soát và hoàn thiện điều kiện giao dịch chung, chính sách bảo vệ thông tin người tiêu dùng cũng như hoạt động cung cấp thông tin, giới thiệu sản phẩm thông qua người có ảnh hưởng để bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật.

Được thành lập vào năm 2019, Xiaomi Việt Nam đặt trụ sở tại TP.HCM. Doanh nghiệp hiện phụ trách hoạt động nhập khẩu và phân phối nhiều dòng sản phẩm điện tử tiêu dùng của Xiaomi tại thị trường Việt Nam như điện thoại thông minh, máy tính bảng, thiết bị đeo thông minh, TV, robot hút bụi và các thiết bị nhà thông minh.