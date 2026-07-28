Saigonbank báo lỗ, lợi nhuận ACB và VietABank giảm hai con số

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng cao khiến lợi nhuận trước thuế của ACB và VietABank giảm hai con số trong quý II, trong khi Saigonbank thua lỗ.

Ngân hàng đầu tiên báo lỗ trong quý II

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank - Mã: SGB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với khoản lỗ trước thuế 40 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi hơn 76 tỷ đồng. Đây cũng là ngân hàng đầu tiên ghi nhận lỗ trong quý II/2026.

Ngân hàng này thua lỗ do sụt giảm thu nhập từ phần lớn các mảng kinh doanh chính trong kỳ. Thu nhập lãi thuần giảm 31% xuống 160 tỷ đồng, lãi thuần từ dịch vụ giảm 22%, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối giảm hơn 40%.

Cùng với đó là chi phí dự phòng rủi ro trong kỳ tăng 62% lên 63 tỷ đồng.

Tính đến 30/6/2026, tổng tài sản của Saigonbank vượt 35.600 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng 1,1% trong khi tiền gửi khách hàng giảm 4,3%. Đây cũng là một trong số ít ngân hàng có tiền gửi khách hàng giảm trong nửa đầu năm.

Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ nhóm 3 đến nhóm 5 trên tổng cho vay khách hàng giảm từ 2,96% cuối năm trước về 2,89% trong nửa đầu năm với số dư nợ xấu gần 641 tỷ đồng.

Nguồn: Thuyết minh BCTC Saigonbank.

Nợ xấu ACB tăng mạnh

Theo BCTC quý II, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB - Mã: ACB) có lợi nhuận trước thuế hơn 5.366 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ do ngân hàng tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, trong khi một số nguồn thu ngoài lãi suy giảm.

Nguồn: Thuyết minh BCTC ACB.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần - nguồn thu chính của ACB đạt 7.784 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 41% lên 825 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối giảm 56% xuống 293 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác giảm 78% xuống 177 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng vượt mốc 1.060 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với quý II/2025 (463 tỷ đồng).

Về chất lượng tài sản, nhiều nhóm nợ của ACB ghi nhận mức tăng cao. Nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng 77% lên 1.350 tỷ đồng, nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng 74%, lên 1.339 tỷ đồng. Dù nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) giảm 3% còn 4.967 tỷ đồng nhưng tổng nợ xấu của ACB (nhóm 3 - 5) vẫn tăng gần 15%, lên 7.657 tỷ đồng.

Áp lực nợ xấu của VietABank

Lợi nhuận trước thuế Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank - Mã: VAB) đạt 317 tỷ đồng trong quý II, giảm 12% so với cùng kỳ. Kết quả này chủ yếu do ngân hàng tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, từ gần 5 tỷ đồng lên 95 tỷ đồng, tương đương tăng 19 lần.

Thực tế cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi của VietABank vẫn ghi nhận tăng trưởng. Trong quý II, thu nhập lãi thuần tăng 6% lên 577 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ hơn 36 tỷ đồng tăng 57%, trong khi lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng 90% lên gần 19 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý II, tổng tài sản của VietABank vượt 149.000 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt gần 96.200 tỷ đồng tăng 8%, tiền gửi khách hàng đạt hơn 104.000 tỷ đồng tăng 5%.

Nguồn: Thuyết minh BCTC VietABank.

Về chất lượng tài sản, nợ dưới tiêu chuẩn giảm mạnh song nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn lại gia tăng. Tổng nợ xấu của ngân hàng này vượt 1.171 tỷ đồng, tăng so với hồi đầu năm.

Tuy nhiên, nhờ dư nợ cho vay tăng nhanh hơn, tỷ lệ nợ xấu của VietABank giảm từ 1,31% cuối năm 2025 xuống còn 1,22% tại ngày 30/6/2026.