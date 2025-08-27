NVIDIA ra mắt “bộ não mới” cho robot

NVIDIA mới đây thông báo mở bán bộ module chip robot mới nhất “Jetson AGX Thor”, được thiết kế như một bộ công cụ phát triển, với giá 3.499 USD.

NVIDIA gọi sản phẩm này là “bộ não của robot”. Theo kế hoạch, các bộ kit Jetson AGX Thor đầu tiên gồm module T5000, bo mạch tham chiếu, hệ thống tản nhiệt, adapter nguồn, sẽ được giao trong tháng tới, cho phép khách hàng tự xây dựng nguyên mẫu robot của mình. Sau giai đoạn thử nghiệm, NVIDIA sẽ cung cấp module Thor T5000 dành cho robot sản xuất hàng loạt, với đơn giá 2.999 USD/bộ khi đơn hàng vượt quá 1.000 bộ.

CEO NVIDIA Jensen Huang từng nhấn mạnh rằng “robot là cơ hội tăng trưởng lớn nhất của NVIDIA ngoài lĩnh vực AI”. Trong hai năm qua, AI đã giúp doanh thu của hãng tăng hơn gấp đôi.

Ông Deepu Talla, Phó chủ tịch phụ trách mảng robot và Edge AI của NVIDIA, cho biết: “Chúng tôi không trực tiếp chế tạo robot hay xe hơi, nhưng thông qua hạ tầng điện toán và phần mềm, chúng tôi giúp cả ngành công nghiệp hiện thực hóa điều đó”.

Jetson Thor được xây dựng trên cấu trúc GPU Blackwell đang được ứng dụng rộng rãi trong chip AI và game. NVIDIA cho biết con chip này nhanh gấp 7,5 lần so với thế hệ trước, hỗ trợ các mô hình AI tạo sinh như LLM và mô hình thị giác, giúp robot “hiểu” môi trường xung quanh – một yếu tố then chốt đối với robot hình người. Sản phẩm còn được trang bị bộ nhớ 128GB, đủ để chạy các mô hình AI quy mô lớn.

Các thành phần của bộ kit. Ảnh: Wallstreetcn.



Hiện tại nhiều công ty như Agility Robotics, Amazon, Meta và Boston Dynamics đang sử dụng dòng chip Jetson, trong khi NVIDIA cũng đầu tư vào các startup như Field AI.

Mặc dù NVIDIA đã tham gia mảng chip robot từ năm 2014, nhưng doanh thu từ lĩnh vực này hiện mới chiếm khoảng 1% tổng doanh thu, tuy nhiên đang tăng trưởng nhanh. Hồi tháng 5, bộ phận hợp nhất ô tô và robot của hãng ghi nhận doanh thu đạt 567 triệu USD trong một quý, tăng tới 72% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài robot, module chip Jetson Thor cũng có thể được dùng trong xe tự lái, đặc biệt tại Trung Quốc. Với xe hơi, chip được gọi là Drive AGX, chạy hệ điều hành Drive OS được tinh chỉnh riêng cho ngành ô tô, đã được nhiều hãng lớn như BYD, GAC, IM Motors, Li Auto, Volvo, Xiaomi, Zeekr và các startup xe tải tự lái như Aurora, Gatik, PlusAI, Waabi áp dụng.

Theo NVIDIA so với thế hệ trước Jetson Orin, Jetson Thor có các tính năng vượt trội: Hiệu năng AI tăng 7,5 lần (≈ 6,5 lần so với Jetson Orin); Hiệu năng CPU tăng 3,1 lần; Hiệu năng năng lượng gấp 3,5 lần; Bộ nhớ tăng gấp đôi lên 128GB; Hiệu suất AI đạt tới 2070 FP4 TFLOPS trong mức điện năng 130W.

NVIDIA cho biết Jetson Thor được thiết kế chuyên biệt cho “Vật lý AI” (Physical AI), giúp robot xử lý dữ liệu cảm biến tốc độ cao, chạy nhiều mô hình AI tạo sinh (LLM, mô hình ngôn ngữ–hình ảnh–hành động, thị giác AI) trực tiếp tại biên (edge) mà không phụ thuộc vào cloud.

CEO Jensen Huang nhận định: “Jetson Thor được xây dựng cho hàng triệu nhà phát triển toàn cầu, giúp họ tạo ra robot có thể tương tác và thay đổi thế giới vật lý. Nó có hiệu năng và hiệu suất năng lượng chưa từng có, đủ sức chạy đồng thời nhiều mô hình AI tạo sinh ngay trên thiết bị biên. Đây là siêu máy tính di động mở ra kỷ nguyên ‘Vật lý AI’ và robot tổng quát”.

Khách hàng đón nhận và đánh giá cao

Hiện nay đã có hơn 2 triệu nhà phát triển và hơn 150 đối tác phần cứng & phần mềm sử dụng nền tảng Jetson; và được các trường đại học hàng đầu như Stanford, Carnegie Mellon, ETH Zurich… dùng cho nghiên cứu về nhận thức, lập kế hoạch và dẫn đường.

Các công ty tiên phong như Agility Robotics, Boston Dynamics, Amazon Robotics, Figure đều đã chọn Jetson Thor cho robot thế hệ mới. Jetson Thor được ứng dụng rộng rãi trong chế tạo robot hình người, robot phẫu thuật, xe kéo thông minh, robot giao hàng, tay máy công nghiệp...

Bộ kit được các khách hàng đánh giá cao. Ảnh: Wallstreetcn.



Một số công ty công nghệ robot hàng đầu thế giới đã bắt đầu áp dụng Jetson Thor để cung cấp năng lượng cho robot thế hệ tiếp theo của họ.

Ông Vương Hưng Hưng (Wang Xingxing), nhà sáng lập kiêm CEO của Unitree Robotics (hay Yushu Technology), nói: "Jetson Thor mang đến một bước nhảy vọt về sức mạnh tính toán, cho phép robot nhanh nhẹn hơn, ra quyết định nhanh hơn và có mức độ tự chủ cao hơn, đây là những yếu tố quan trọng cho việc điều hướng và tương tác trong thế giới thực".

Nhà sáng lập kiêm CEO của Figure, Brett Adcock, cho biết hiệu suất cấp máy chủ và thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm năng lượng của Jetson Thor cho phép triển khai các mô hình AI tạo sinh quy mô lớn, cho phép robot hình người nhận thức, suy luận và hành động trong các môi trường phức tạp, phi cấu trúc.

Tye Brady, CTO của Amazon Robotics, lưu ý rằng hiệu suất tính toán và hiệu quả năng lượng do Jetson Thor cung cấp là rất quan trọng để phát triển và triển khai thế hệ robot điều khiển bằng AI tiếp theo một cách có thể mở rộng. CEO của Caterpillar, Joe Creed, tuyên bố rằng hiệu suất AI của nền tảng này đáp ứng nhu cầu phát triển và triển khai các thiết bị kỹ thuật và khai thác trong tương lai.