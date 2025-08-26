Triều Tiên nâng cấp hệ thống phòng không Pyongae-6, tham vọng sánh ngang S-400 Nga

Triều Tiên đã thử nghiệm hai tên lửa phòng không mới dưới sự giám sát của Chủ tịch Kim Jong-un, hé lộ năng lực vượt trội so với Pyongae-5 và S-400 của Nga.

Tổng cục Tên lửa Quân đội Nhân dân Triều Tiên tuần trước đã tiến hành thử nghiệm hai loại tên lửa đất đối không mới. Cả hai quả đạn đều được phóng vào nhiều mục tiêu khác nhau, bao gồm các mục tiêu mô phỏng đặc tính của máy bay không người lái và tên lửa hành trình, nhằm kiểm chứng năng lực tác chiến.

Cơ quan này khẳng định các vụ phóng đã chứng minh khả năng phản ứng vượt trội trước nhiều mối đe dọa trên không, đồng thời nhấn mạnh những đặc tính kỹ thuật và vận hành độc đáo của dòng tên lửa mới. Ảnh do truyền thông nhà nước công bố cho thấy các tên lửa đã đánh trúng mục tiêu trên không.

Buổi thử nghiệm có sự giám sát trực tiếp của Chủ tịch Kim Jong-un cùng nhiều quan chức cấp cao của Đảng Lao động Triều Tiên, trong đó có Tư lệnh Không quân Kim Kwang Hyok. Hiện chưa rõ đây là các thiết kế hoàn toàn mới hay phiên bản nâng cấp của những mẫu hiện có.

Vụ thử tên lửa đất đối không của Triều Tiên vào ngày 23/8. Ảnh: MW.

Triều Tiên bắt đầu phát triển hệ thống phòng không tầm xa cơ động đầu tiên từ thập niên 1990, song do hạn chế về kinh nghiệm và công nghệ phức tạp, hệ thống này – mang định danh Pyongae-5 – chỉ chính thức đi vào hoạt động từ năm 2017. Chương trình được cho là nhận được nhiều chuyển giao công nghệ từ Nga, đặc biệt từ hệ thống S-300PM.

Đến năm 2020, Bình Nhưỡng công bố hệ thống Pyongae-6, được so sánh với S-400 của Nga, và liên tục nâng cấp bằng các dòng tên lửa mới.

Tên lửa Pyongae-6 được trang bị cánh lái kép và động cơ bay hai xung lực, mang lại khả năng điều khiển chính xác và phản ứng nhanh chóng. Truyền thông Triều Tiên từng nhấn mạnh hệ thống này giúp “tăng đáng kể tầm bắn tiêu diệt mục tiêu trên không” so với Pyongae-5.

Bệ phóng thuộc Hệ thống phòng không Pyongae-6. Ảnh: MW.

Chuyên gia an ninh Triều Tiên A. B. Abrams, tác giả cuốn “Surviving the Unipolar Era: North Korea’s 35-Year Standoff with the United States”, đánh giá:

“Pyongae-5 chỉ là giải pháp tạm thời trước khi Pyongae-6 hoàn thiện. Hệ thống mới được so sánh rộng rãi với S-400 của Nga, có mức độ tinh vi cao, đặc biệt sau các cuộc thử nghiệm năm 2021 và 2024 cho thấy khả năng tăng tầm bắn đáng kể. Sự hiện đại hóa này có ý nghĩa chiến lược, giúp Triều Tiên kéo dài thời gian phản ứng và làm phức tạp đáng kể các kế hoạch tấn công đường không của Mỹ cùng đồng minh”.

Lãnh đạo Triều Tiên với tên lửa không đối không dẫn đường bằng radar mới. Ảnh: MW.

Từ vị thế từng sở hữu lực lượng không quân hùng hậu vào thập niên 1950–1960, Triều Tiên đã chứng kiến sức mạnh phi đội suy giảm khi quan hệ với Liên Xô rạn nứt. Để bù đắp, Bình Nhưỡng xây dựng một trong những mạng lưới phòng không dày đặc và kiên cố nhất thế giới.

Ngoài ra, không quân Triều Tiên cũng ghi nhận bước tiến mới, với việc đưa vào biên chế tên lửa không đối không dẫn đường radar chủ động đầu tiên hồi tháng 5/2025, cùng hệ thống cảnh báo sớm và chỉ huy trên không (AEW&C) ra mắt vài tháng trước đó.

Giới phân tích cho rằng Triều Tiên còn có thể mua thêm chiến đấu cơ từ Nga, trong đó tiêm kích thế hệ 5 Su-57 là ứng viên sáng giá. Ngay cả với số lượng nhỏ, Su-57 vẫn có thể trở thành “lực lượng bổ trợ then chốt” cho mạng lưới phòng không mặt đất của Triều Tiên.