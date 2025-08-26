Trung Quốc ra mắt HQ-29 – “Sát thủ vệ tinh hai nòng” mới, đối thủ trực tiếp S-500 Nga

PLA công bố HQ-29 – hệ thống phòng không tầm xa thế hệ mới, được ví như “sát thủ vệ tinh hai nòng”, bổ sung sức mạnh cho mạng lưới phòng thủ nhiều tầng.

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) vừa chính thức hé lộ hệ thống phòng không tầm xa thế hệ mới HQ-29, vốn được đồn đoán từ lâu. Các bệ phóng của HQ-29 đã được ghi nhận tại Bắc Kinh trong quá trình tổng duyệt chuẩn bị cho cuộc duyệt binh quân sự ngày 3/9 sắp tới.

Hệ thống sử dụng các xe phóng 6 trục, mỗi xe mang 2 ống phóng tên lửa cỡ lớn. Tuy nhiên, các phương tiện hỗ trợ khác như radar và xe chỉ huy vẫn chưa xuất hiện công khai. Truyền thông Trung Quốc mô tả HQ-29 là “sát thủ vệ tinh hai nòng”, với chức năng tương tự S-500 của Nga nhưng tập trung nhiều hơn vào tác chiến chống vệ tinh, thay vì chỉ phòng thủ tên lửa đạn đạo.

Phương tiện phóng của hệ thống HQ-19. Ảnh: MW.

Sự ra đời của HQ-29 bổ sung một tầng mới trong mạng lưới phòng không nhiều lớp của Trung Quốc. Ngay dưới HQ-29 là HQ-19 – công bố năm 2024 – chuyên đánh chặn tên lửa tầm trung và tầm xa bằng công nghệ va chạm trực tiếp (kinetic kill), tương tự hệ thống THAAD của Mỹ.

Dưới HQ-19 là HQ-9 – loại được triển khai rộng rãi nhất, tương đương S-400 của Nga và Patriot MIM-104 của Mỹ – có khả năng phòng thủ trước các loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn, trung và xa, cũng như máy bay chiến đấu và tên lửa hành trình.

Ngoài ba lớp phòng không tầm xa, Trung Quốc còn có HQ-16 tầm trung và FK-3000 tầm ngắn, tạo nên mạng lưới phòng thủ nhiều tầng, được giới phân tích đánh giá là mạnh mẽ nhất thế giới.

HQ-29 hiện chưa có đối thủ tương đương ở phương Tây. Trung Quốc trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới đưa vào biên chế loại vũ khí này, sau Nga với hệ thống S-500 – vốn chậm trễ và chỉ chính thức phục vụ từ năm 2021.