Nvidia dịch chuyển từ hãng bán GPU sang nhà cung cấp hạ tầng cho nền kinh tế AI

Nvidia ngày 10/8 xác nhận đã hợp tác với 6 định chế tài chính lớn để thành lập một nền tảng tài trợ cho hạ tầng điện toán, với mục tiêu huy động hơn 500 tỷ USD vốn từ các nhà đầu tư bên thứ ba để xây dựng nhà máy AI.

Nvidia và cuộc cách mạng “nhà máy AI”

Lâu nay, trong mắt nhiều người Nvidia là hãng sản xuất chip đồ họa hàng đầu thế giới, nhưng cách hiểu đó giờ đây đã trở nên lạc hậu.

Trong tầm nhìn của CEO Jensen Huang, Nvidia không chỉ bán GPU cho các công ty AI. Nvidia đang muốn xây dựng cả một hệ sinh thái tính toán, trong đó trung tâm dữ liệu trở thành “nhà máy AI”, GPU trở thành động cơ, mạng kết nối trở thành hệ thống vận chuyển, điện năng là nguyên liệu đầu vào, còn thứ được sản xuất ra là “trí tuệ” dưới dạng token.

Và bước đi mới nhất cho thấy tham vọng ấy đang chuyển sang một cấp độ khác: ngày 10/8/2026, Nvidia công bố hợp tác với Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs và KKR, thành lập các nền tảng tài trợ hạ tầng tính toán nhằm huy động hơn 500 tỷ USD vốn bên thứ ba cho việc mở rộng hạ tầng AI. Reuters cho biết Nvidia thậm chí có thể đứng ra hỗ trợ tới 125 tỷ USD, tương đương khoảng 25% quy mô các thương vụ tiềm năng.

Đây không còn đơn thuần là câu chuyện về chip. Đó là câu chuyện về một ngành công nghiệp mới đang được xây dựng quanh AI.

CEO Jensen Huang thuyết trình về vấn đề cần thiết phải xây dựng AI Factory. Ảnh: Nvidia.

Từ trung tâm dữ liệu đến nhà máy AI

Trong nhiều thập niên, trung tâm dữ liệu chủ yếu được xem là nơi lưu trữ dữ liệu, chạy máy chủ, vận hành website và các dịch vụ Internet. Nhưng AI tạo sinh đã thay đổi hoàn toàn logic đó.

Một mô hình AI lớn cần lượng GPU khổng lồ để huấn luyện. Sau khi được huấn luyện, nó lại cần hàng nghìn, thậm chí hàng triệu GPU tiếp tục xử lý yêu cầu của người dùng.

Nếu Internet truyền thống chủ yếu lưu trữ và phân phối thông tin, thì AI lại cần liên tục tính toán để tạo ra thông tin mới. Vì thế Jensen Huang sử dụng một khái niệm rất đáng chú ý: AI Factory – nhà máy AI.

Theo cách nhìn này, trung tâm dữ liệu không còn chỉ là một “kho máy tính”. Nó giống một nhà máy công nghiệp: Điện + dữ liệu + GPU + phần mềm → tính toán → token → dịch vụ AI → doanh thu.

Nvidia thậm chí gọi những trung tâm dữ liệu AI thế hệ mới là nơi “sản xuất trí tuệ”. Đây là một thay đổi rất lớn về cách nhìn nền kinh tế số. Một nhà máy ô tô biến thép, nhựa, điện và lao động thành ô tô; còn một nhà máy AI biến điện năng, dữ liệu và năng lực tính toán thành token.

Và khi AI ngày càng được sử dụng để viết phần mềm, phân tích dữ liệu, thiết kế sản phẩm, vận hành robot hay thực hiện các tác vụ phức tạp, token có thể trở thành một dạng sản phẩm trung gian của nền kinh tế số.

CEO Jensen Huang và CEO Michael Dell của DELL trao đổi về hợp tác xây dựng AI Factory. Ảnh: Nvidia.

“Nhà máy” này thực chất gồm những gì?

Điểm đặc biệt trong chiến lược của Nvidia là họ không còn coi GPU là sản phẩm độc lập, GPU chỉ là trái tim của cả một hệ thống.

Kiến trúc Blackwell hiện nay của Nvidia đã được thiết kế để trở thành “động cơ” cho các AI Factory. Nvidia cho biết Blackwell được xây dựng với khả năng mở rộng quy mô rất lớn, kết hợp GPU, bộ nhớ, kết nối NVLink (công nghệ kết nối tốc độ cực cao giữa các GPU của Nvidia), mạng tốc độ cao và phần mềm AI thành một hệ thống thống nhất.

Sau Blackwell, Nvidia tiếp tục đẩy mạnh nền tảng Vera Rubin - thế hệ nền tảng AI thế hệ mới, kế nhiệm kiến trúc Blackwell. Đây là điểm cực kỳ quan trọng.

Vera Rubin không đơn giản là một GPU mới. Nvidia định vị nó như một nền tảng AI quy mô rack (tủ máy), kết hợp nhiều hệ thống chuyên dụng thành một siêu máy tính AI thống nhất.

Nói cách khác, Nvidia đang biến cả một rack máy chủ thành một “sản phẩm”. Đây là bước chuyển từ bán chip sang bán cả nhà máy tính toán.

Ý tưởng hợp tác xây dựng AI Factory giữa DELL và Nvidia. Ảnh: Nvidia.

Vera Rubin – “nhà máy AI” thế hệ mới

Nvidia cho biết Vera Rubin đã bước vào giai đoạn sản xuất quy mô lớn trong năm 2026, với sự tham gia của hàng trăm đối tác trong chuỗi cung ứng. Hãng tuyên bố nền tảng này được thiết kế để phục vụ thế hệ AI tác nhân – những hệ thống AI có khả năng suy luận, lập kế hoạch, sử dụng công cụ và thực hiện nhiều bước công việc liên tiếp.

Điều này quan trọng bởi AI đang chuyển từ chatbot trả lời câu hỏi sang AI agent tự thực hiện nhiệm vụ.

Một chatbot có thể nhận câu hỏi rồi trả lời; còn một AI agent có thể: đọc email, phân tích dữ liệu, viết và kiểm tra phần mềm, tìm kiếm thông tin, gọi API, lập kế hoạch, thực hiện nhiều bước liên tiếp, kiểm tra kết quả rồi tiếp tục xử lý.

Những tác vụ như vậy đòi hỏi năng lực suy luận và tính toán liên tục. Do đó, AI Factory tương lai không đơn thuần phục vụ huấn luyện mô hình. Nó phải hoạt động 24/7 để sản xuất năng lực suy luận.

Nvidia cho biết Vera Rubin được thiết kế để mang lại hiệu suất suy luận AI tác nhân trên mỗi đơn vị năng lượng cao hơn nhiều so với thế hệ Blackwell. Một bài phân tích kỹ thuật của Nvidia công bố tháng 7/2026 cho biết Rubin được thiết kế đặc biệt có khả năng xử lý khối lượng công việc AI rất lớn.

Nvidia đã ký bản ghi nhớ với 6 định chế tài chính để hợp tác xây dựng AI Factory. Ảnh: Reuters/CNA.

Tại sao “AI Factory” cần nhiều tiền đến vậy?

Một AI Factory không phải là vài nghìn chiếc GPU đặt trong một căn phòng. Nó cần GPU, CPU, bộ nhớ, mạng, hệ thống lưu trữ, làm mát, điện. phần mềm, an ninh, trung tâm dữ liệu; và tất cả phải hoạt động đồng bộ.

Khi quy mô tăng lên hàng chục nghìn hoặc hàng trăm nghìn GPU, chi phí đầu tư có thể lên tới hàng tỷ USD cho một dự án. Chính vì vậy, Nvidia đang tìm cách đưa nguồn vốn của Phố Wall vào cuộc chơi.

Hôm 10/8, Nvidia tuyên bố hợp tác với sáu tập đoàn tài chính lớn để tạo ra các nền tảng tài trợ cho hạ tầng tính toán, với mục tiêu huy động hơn 500 tỷ USD vốn của bên thứ ba.

Sáu đối tác này gồm: Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs và KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co., một trong những tập đoàn đầu tư tư nhân và quản lý tài sản lớn nhất thế giới, có trụ sở tại New York).

Đây là một liên minh rất đặc biệt: Nvidia có công nghệ và nhu cầu khách hàng; các tập đoàn tài chính có tiền và khả năng cấu trúc vốn. Kết hợp hai thứ này lại, AI Factory có thể được xây dựng với tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với việc các công ty AI tự bỏ toàn bộ vốn.

Sản phẩm của AI Factory sẽ là các Token. Ảnh: NBD.

Nvidia đang biến AI thành một loại “hạ tầng”

Đây có lẽ mới là tham vọng lớn nhất của Jensen Huang. Trong thời đại công nghiệp, ai kiểm soát điện lực, đường sắt, cảng biển và viễn thông sẽ có ảnh hưởng rất lớn; trong thời đại Internet, các công ty kiểm soát hạ tầng cloud, mạng và nền tảng phần mềm trở thành những tập đoàn khổng lồ; còn trong kỷ nguyên AI, Nvidia muốn trở thành một trong những công ty kiểm soát hạ tầng tính toán.

Điều đó giải thích tại sao Nvidia ngày càng mở rộng khỏi GPU. Hãng phát triển GPU, CPU, mạng tốc độ cao, hệ thống kết nối, DPU (bộ xử lý dữ liệu), phần mềm AI, hệ thống máy chủ rồi nền tảng AI Factory.

Nói cách khác, Nvidia muốn khách hàng không phải tự ghép từng linh kiện thành một siêu máy tính. Nvidia muốn bán cho họ cả “nhà máy”.

Token – sản phẩm của nhà máy AI là gì?

Đây là một trong những ý tưởng thú vị nhất của Jensen Huang. Trong nhà máy truyền thống, sản phẩm có thể là ô tô, điện thoại hoặc máy móc; còn trong AI Factory, sản phẩm là token.

Token có thể hiểu đơn giản là những đơn vị nhỏ mà mô hình AI sử dụng để xử lý và tạo ra ngôn ngữ, mã nguồn hoặc các dạng nội dung khác.

Khi một người dùng đặt câu hỏi, AI sẽ suy luận, GPU tính toán, mô hình tạo ra câu trả lời. Quá trình đó tiêu thụ năng lực tính toán và tạo ra token.

Vì vậy, nếu AI trở thành một dịch vụ phổ biến giống điện toán đám mây, sản lượng token có thể trở thành một chỉ số quan trọng phản ánh quy mô hoạt động của AI Factory.

Từ đó xuất hiện một chuỗi logic mới: Điện năng → GPU → token → AI agent → dịch vụ → doanh thu. Điều này cũng giải thích tại sao cuộc đua AI đang nhanh chóng biến thành cuộc đua về điện năng và trung tâm dữ liệu.

Không có điện, không có GPU; không có GPU, không có tính toán; không có tính toán, không có token; và không có token, AI không thể tạo ra giá trị kinh tế ở quy mô lớn.

Các nhà máy AI sản xuất Token được ví như các nhà máy điện trong thời đại AI. Ảnh: ITHome.

AI Factory sẽ tiêu thụ khổng lồ điện năng. Đây chính là “gót chân Achilles” của cuộc cách mạng AI. Một AI Factory lớn về bản chất là một nhà máy công nghiệp sử dụng điện để sản xuất năng lực trí tuệ.

Nvidia cũng đang đối mặt với một rủi ro lớn: liệu nhu cầu AI có thực sự đủ lớn để hấp thụ hàng nghìn tỷ USD đầu tư?

Nếu AI tiếp tục tăng trưởng mạnh, các AI Factory sẽ có tỷ lệ sử dụng cao, tạo ra doanh thu đủ lớn để trả chi phí đầu tư. Nhưng nếu tốc độ ứng dụng AI chậm lại, các trung tâm dữ liệu có thể rơi vào tình trạng thừa công suất.

Khi đó, GPU đắt tiền có thể trở thành tài sản kém hiệu quả. Vì thế, Nvidia đang đặt cược không chỉ vào một thế hệ chip mà vào toàn bộ tương lai của nền kinh tế AI.

Từ “nhà máy chip” đến “nhà máy trí tuệ”

Đây mới là ý nghĩa sâu xa nhất trong chiến lược của Nvidia. Trong thế kỷ XX, con người xây dựng các nhà máy để sản xuất vật chất. Nay trong thế kỷ XXI, Nvidia đang đặt cược vào những nhà máy để sản xuất trí tuệ nhân tạo.

Và nếu Jensen Huang đúng, AI Factory có thể trở thành một loại hạ tầng quan trọng không kém trung tâm điện lực hay mạng viễn thông.

Bởi vậy, khoản vốn hơn 500 tỷ USD mà Nvidia đang tìm cách huy động không đơn giản là tiền để mua thêm GPU, mà là tiền để xây dựng cơ sở hạ tầng của một nền kinh tế mới.

Nếu cuộc đặt cược này thành công, Nvidia sẽ không còn được nhớ đến đơn thuần là công ty tạo ra những GPU mạnh nhất thế giới.

Nvidia có thể trở thành công ty đã giúp biến AI từ một phần mềm thông minh thành một ngành công nghiệp – với những “nhà máy AI” hoạt động 24/7 để sản xuất ra trí tuệ cho nền kinh tế toàn cầu.

Theo LTN, NBD