Giá chip và GPU của Nvidia trên chợ đen Trung Quốc tăng gấp đôi, gấp ba ở Mỹ

Theo Chosun Ilbo dẫn nguồn từ Financial Times (Anh), việc Mỹ tiếp tục siết chặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chất bán dẫn sang Trung Quốc đã khiến giá máy chủ AI và GPU của Nvidia trên thị trường chợ đen tại Trung Quốc tăng hơn gấp đôi. Trong khi nhu cầu huấn luyện và vận hành các mô hình AI của doanh nghiệp Trung Quốc vẫn rất lớn, các kênh nhập khẩu "lách" lệnh cấm ngày càng bị thu hẹp, đẩy giá chip Nvidia lên mức cao chưa từng có.

Giá máy chủ AI mẫu DGX B300 đắt gấp ba ở Mỹ

Dẫn lời các thương nhân bán dẫn Trung Quốc, Financial Times cho biết trong vòng 6 tháng qua, giá máy chủ AI mẫu DGX B300 của Nvidia đã tăng từ 4 triệu NDT lên 8 triệu NDT (khoảng 1,1 triệu USD). Mỗi máy chủ được trang bị 8 GPU Blackwell thế hệ mới nhất của Nvidia. Trong khi đó, giá bán chính thức tại Mỹ chỉ khoảng 400.000 USD, đồng nghĩa giá trên chợ đen Trung Quốc hiện cao gần gấp ba lần.

Giá máy chủ AI mẫu DGX B300 của Nvidia có giá 1,1 triệu USD trên chợ đen ở Trung Quốc trong khi bán ở Mỹ khoảng 400.000 USD. Ảnh: ITHome.

Không chỉ máy chủ AI, dòng GPU để bàn RTX 6000 Pro, vốn được nhiều công ty khởi nghiệp sử dụng để phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), cũng tăng giá mạnh. Từ mức khoảng 50.000 NDT hồi đầu năm, giá sản phẩm đã vọt lên tới 130.000 NDT (khoảng 18.000 USD). Đây cũng là dòng chip nằm trong danh sách bị Mỹ cấm xuất khẩu sang Trung Quốc. Dù Chính phủ Trung Quốc khuyến khích doanh nghiệp chuyển sang sử dụng chip nội địa như của Huawei, nhu cầu đối với chip Nvidia vẫn rất lớn.

Dòng GPU để bàn RTX 6000 Pro bị Mỹ cấm xuất khẩu giá từ khoảng 50.000 NDT hồi đầu năm, nay đã vọt lên tới 130.000 NDT. Ảnh: ITHome.

Financial Times nhận định các biện pháp kiểm soát mới của Nhà Trắng đã khiến mạng lưới lưu thông chip AI trên chợ đen Trung Quốc chịu áp lực ngày càng lớn, qua đó đẩy giá tiếp tục leo thang. Điều này cũng cho thấy, bất chấp nỗ lực thúc đẩy chip "Make in China", doanh nghiệp Trung Quốc vẫn ưu tiên sản phẩm của Nvidia.

Từ cuối năm ngoái, chính phủ Mỹ đã tăng cường điều tra hoạt động xuất khẩu trái phép chip AI. Các tuyến trung chuyển qua Hong Kong, Đài Loan và Malaysia sang Trung Quốc đã bị siết chặt. Tháng 3 vừa qua, một đồng sáng lập của Super Micro Computer cùng một số cá nhân khác bị truy tố vì bị cáo buộc bán lậu máy chủ AI Nvidia trị giá 2,5 tỷ USD cho khách hàng Trung Quốc. Chính quyền Đài Loan và Malaysia cũng đã mở các cuộc điều tra nhằm triệt phá các đường dây buôn lậu chip.

Một doanh nghiệp quảng cáo bán các loại GPU cũ của Nvidia. Ảnh: Chosun.

Giá GPU AI cũ của Nvidia cũng leo thang

Trong bối cảnh nguồn cung chip mới ngày càng khan hiếm, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc buộc phải quay sang mua các dòng GPU đời cũ hoặc chip phục vụ chơi game. Chẳng hạn, máy chủ sử dụng GPU Nvidia A100 trước đây có giá khoảng 200.000 NDT, nay đã tăng lên khoảng 600.000 NDT. Một thương nhân cho biết lượng hàng A100 trong kho đang được bán rất nhanh vì "doanh nghiệp không còn lựa chọn nào khác, ngay cả chip đời cũ cũng phải mua”.

Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu cũng đang ảnh hưởng đến doanh thu của Nvidia. Trước đây, CEO Jensen Huang từng cảnh báo việc hạn chế xuất khẩu chip có thể vô tình thúc đẩy Trung Quốc đẩy nhanh quá trình tự chủ công nghệ bán dẫn. Tuy nhiên, tại Đại hội cổ đông thường niên của Nvidia ngày 24/6, ông khẳng định: "An ninh quốc gia phải được đặt lên hàng đầu. Nếu cơ hội kinh doanh xung đột với lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ, chúng tôi sẽ ưu tiên lợi ích của nước Mỹ".

Ông Jensen Huang cũng nhấn mạnh rằng một trung tâm dữ liệu AI hiện đại là một hệ thống tổng thể, đòi hỏi phần cứng, phần mềm, mạng lưới và dịch vụ hỗ trợ đồng bộ. Theo ông, việc chắp vá các trung tâm dữ liệu chỉ bằng những lô chip được tuồn lậu là "một ngõ cụt" (dead end), hàm ý rằng ngay cả khi có thể đưa chip Nvidia vào Trung Quốc bằng con đường không chính thức, việc xây dựng và vận hành một hạ tầng AI quy mô lớn vẫn sẽ gặp rất nhiều hạn chế.

Theo Chosun