Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng SJC sáng 16/5 được niêm yết 160,5 triệu đồng/lượng mua vào và 163,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên 15/5. Trong khi vàng thế giới giảm mạnh.

Sáng 16/5, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 160,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 163,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 15/5.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 160,3 - 163,3 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với sáng 15/5.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 160,5 – 163,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với ngày 15/5.

Giá vàng thế giới giảm mạnh

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 15/5 giao dịch ở mức 4.540 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.387 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 144,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 2,3 triệu đồng/lượng so với hôm qua (14/5).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 19,1 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, cú sụt giảm mạnh này đã đẩy kim loại quý vào tuần giao dịch tồi tệ nhất trong nhiều tháng qua với mức bốc hơi tổng cộng lên tới 4%, dưới áp lực cộng hưởng từ đà tăng nhiệt của lạm phát Mỹ và những chuyển động địa chính trị bất ngờ.

Thị trường tài chính quốc tế tuần này liên tục bị rúng động bởi các số liệu vĩ mô tiêu cực từ nền kinh tế lớn nhất thế giới. Chỉ số giá bán buôn (PPI) tháng 4 của Mỹ ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2022, trong khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng xác lập mức tăng kỷ lục kể từ năm 2023.

Nguyên nhân cốt lõi đẩy chi phí sinh hoạt lên cao bắt nguồn từ cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông và tình trạng đóng cửa gần như hoàn toàn của eo biển huyết mạch Hormuz, gây ra sự đứt gãy nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Trước thực trạng lạm phát chi phí đẩy (cost-push inflation) diễn biến phức tạp, giới đầu tư đã xóa bỏ hoàn toàn kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong năm nay, thậm chí nhiều dòng tiền lớn đã bắt đầu đặt cược vào kịch bản Fed sẽ buộc phải tăng lãi suất vào tháng 12 tới.

Bên cạnh áp lực từ một Fed "diều hâu", đà rơi của vàng càng trở nên không phanh sau bước ngoặt ngoại giao tại Bắc Kinh. Cuộc hội đàm trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm tìm kiếm giải pháp mở cửa lại eo biển Hormuz, bảo vệ tuyến hải trình thương mại năng lượng đã mang lại tín hiệu lạc quan lớn cho thị trường.

Khi tình hình địa chính trị có xu hướng hạ nhiệt, dòng tiền đầu cơ lập tức tháo chạy khỏi vàng để chuyển dịch sang các kênh tài sản có lợi suất. Cùng lúc đó, làn sóng thắt chặt các quy định nhập khẩu vàng từ Ấn Độ nhằm đảo bệ đỡ cho đồng Rupee càng khiến lực cầu vật chất trên thị trường quốc tế bị bóp nghẹt, khép lại một tuần định giá đầy khắc nghiệt đối với kim loại quý.

Giá Bitcoin giảm 2,6%

Về thị trường tiền mã hóa, theo dữ liệu từ Coin Desk, trong phiên giao dịch sáng nay (16/05), giá Bitcoin hứng chịu áp lực xả hàng mạnh, lao dốc về quanh ngưỡng 79.125 USD/BTC, sụt giảm 2,6% trong 24 giờ qua. Cú đảo chiều đột ngột này diễn ra ngay sau khi giới đầu tư tháo chạy khỏi các vị thế phòng hộ rủi ro, hệ quả từ việc Mỹ và Trung Quốc chính thức ký kết thỏa thuận phối hợp tuần tra chung nhằm mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

So với mức giá của 7 ngày trước (80.381 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức sụt giảm 1,6%. Chuỗi tích lũy đỉnh cao của tuần đã chính thức bị bẻ gãy dưới áp lực kép từ rủi ro địa chính trị thoái lui và bóng ma lãi suất từ Fed. Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin vẫn giữ được mức thặng dư 6,1% so với mức ghi nhận một tháng trước (74.578 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 182 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.584 tỷ USD chiếm 50,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 9 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.