Khách hàng phản ánh xe BYD Seal phát sinh nhiều vấn đề sau gần một năm sử dụng

Một khách hàng tại TP.HCM cho biết chiếc BYD Seal mua từ đại lý chính hãng phát sinh nhiều vấn đề trong quá trình sử dụng, đồng thời đề nghị hãng và đại lý làm rõ tình trạng xe trước thời điểm bàn giao.

Anh Bạch Thành Trung (ngụ TP.HCM), cho biết anh mua chiếc BYD Seal Performance tại đại lý BYD Thanh Hóa thuộc hệ thống Bitcar vào năm 2025. Theo anh Trung, chiếc xe được bán dưới dạng xe mới, có đầy đủ hóa đơn, giấy tờ và được bàn giao theo quy trình mua xe chính hãng.

Tuy nhiên, sau gần một năm sử dụng, chiếc xe phát sinh nhiều vấn đề từ trong ra ngoài, khiến khách hàng cho rằng đại lý bán xe và BYD Việt Nam cần làm rõ tình trạng thực tế của xe trước thời điểm bàn giao.

Xe BYD bị "dột" nước sau cơn mưa

Theo phản ánh của anh Trung, sau cơn mưa ngày 15/5 vừa qua tại TP.HCM, anh phát hiện nước nhỏ xuống khu vực đế sạc điện thoại không dây trong cabin. Qua quan sát ban đầu, nước có thể lọt từ khu vực kính lái phía trước, chảy vào cụm hộp camera ADAS rồi nhỏ xuống bên trong xe.

Sau khi di chuyển dưới trời mưa, khu vực sạc điện thoại không dây bên trong xe xuất hiện nhiều nước, được cho là thấm từ phần kính lái phía trước. Ảnh: NVCC.

Sau đó, anh đưa xe đến xưởng dịch vụ của đại lý BYD Oway (TP.HCM) để kiểm tra. Sau khi kiểm tra, phía xưởng ghi nhận kính lái có dấu hiệu từng được tháo lắp, nhưng không thay ron kính mới. Ngoài ra, một số chi tiết thân vỏ cũng được cho là đã có can thiệp trước đó.

Cụ thể, cản trước, cản sau bên phải và phần thân trước bên phải được ghi nhận có dấu hiệu sơn lại. Phần capo có hiện tượng rộp sơn, có dấu hiệu từng được gò và sơn lại. Anh Trung cũng cho biết tem VIN dưới nắp capo đã bị mất, trong khi khi đối chiếu với xe khác cùng mẫu, vị trí này vẫn còn tem.

Ảnh minh họa BYD Seal phiên bản Performance - mẫu xe anh Bạch Thành Trung sở hữu. Ảnh: BYD.

Điều khiến khách hàng băn khoăn là các vấn đề này chỉ được phát hiện sau khi xe đã được bàn giao và sử dụng một thời gian. Anh cho rằng nếu xe từng được tháo lắp kính hoặc can thiệp thân vỏ trước khi bán, khách hàng cần được thông báo rõ trước thời điểm nhận xe.

Đó không phải lỗi duy nhất

Trước sự việc nước lọt vào cabin, anh Trung cho biết chiếc BYD Seal của anh đã phát sinh một số vấn đề khác trong quá trình sử dụng.

Đầu tiên là hiện tượng tróc sơn tại cản sau bên phải. Theo anh, mỗi lần rửa xe, phần sơn này lại bong thêm. Khi mang xe đi xử lý tại xưởng BYD Gia Định (TP.HCM), xe tiếp tục được phát hiện lỗi pin dù chỉ mới lăn bánh 3.000-4.000 km. Sau đó, bộ pin này được thay miễn phí.

Chiếc BYD Seal xuất hiện dấu hiệu rộp sơn và được cho là từng có can thiệp sửa chữa trước đó. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, anh Trung cho biết khi nhận được thông báo xe lỗi pin, anh đã đề nghị được đến xem cụ thể tình trạng lỗi và nguyên nhân phải thay. Dù vậy, khi anh tới xưởng, việc thay pin đã hoàn tất nên anh không nhận được thông tin chi tiết về lỗi pin.

Không chỉ liên quan đến thân vỏ và pin, xe còn xuất hiện vấn đề ở hệ thống cửa. Anh Trung phản ánh cửa sau bên phải từng bất ngờ bung ra khi xe đang chạy và không thể đóng lại ngay thời điểm đó. Cửa này cũng có hiện tượng khóa trẻ em tự bật, đèn báo có khóa nhưng thực tế không khóa.

Sau đó, cửa trước bên phải tiếp tục xuất hiện tình trạng xệ xuống, phải đóng mạnh hơn các cửa còn lại mới khớp. Theo anh Trung, nhiều vấn đề phát sinh đều tập trung ở nửa bên phải xe, gồm cản sau phải, panel trước phải, cửa sau phải và cửa trước phải.

Một chi tiết khác khiến vụ việc được chú ý là ngày 25/6/2025, khoảng 20 ngày sau khi nhận xe, anh Trung phát hiện túi hồ sơ với dòng chữ "lô 18 xe bão Seal 25/2/25". Sau khi hình ảnh này được đăng lên mạng xã hội, đại diện BYD Thanh Hóa và Bitcar đã làm việc với anh tại Hà Nội.

Túi hồ sơ được khách hàng phát hiện trong cốp xe có ghi dòng chữ "lô 18 xe bão Seal 25/2/25". Ảnh: NVCC.

Theo anh Trung, tại buổi làm việc, phía đại lý không giải thích cụ thể về "lô xe bão", mà chỉ cam kết xe của anh không có vấn đề gì và cho rằng túi hồ sơ xuất hiện trong xe là do nhầm lẫn. Ngày 10/7/2025, BYD Thanh Hóa gửi công văn trả lời, khẳng định xe đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn BYD.

Tuy nhiên, anh Trung cho biết sau các vấn đề phát sinh, phía đại lý và BYD Việt Nam chưa có phản hồi cụ thể về các dấu hiệu sơn sửa, tháo lắp, lỗi pin và các trục trặc ở hệ thống cửa.

Chia sẻ với VietTimes, anh Trung cho biết anh mong muốn nhận được câu trả lời rõ ràng về việc chiếc xe của mình có thuộc lô xe bị ảnh hưởng bởi bão hay không. "Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với lô 18 chiếc xe này và liệu xe tôi có thuộc lô đó hay không", anh Trung nói.

Về những thông tin liên quan, VietTimes đã liên hệ BYD Việt Nam để tìm hiểu thêm về vụ việc và đang chờ phản hồi chính thức từ phía doanh nghiệp.