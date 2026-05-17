Giá vàng thế giới giao dịch ở mốc 144,4 triệu đồng/lượng, bitcoin lao dốc

Tiến Dũng
VietTimes - Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.387 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng hơn 144,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), đi ngang so với hôm qua (17/5).

Giá vàng thế giới đi ngang

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 17/5 giao dịch ở mức 4.540 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.387 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 144,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), đi ngang so với hôm qua (17/5).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 19,1 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, thị trường tài chính quốc tế tuần này liên tục bị rúng động bởi các số liệu vĩ mô tiêu cực từ nền kinh tế lớn nhất thế giới. Chỉ số giá bán buôn (PPI) tháng 4 của Mỹ ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2022, trong khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng xác lập mức tăng kỷ lục kể từ năm 2023.

Nguyên nhân cốt lõi đẩy chi phí sinh hoạt lên cao bắt nguồn từ cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông và tình trạng đóng cửa gần như hoàn toàn của eo biển huyết mạch Hormuz, gây ra sự đứt gãy nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Trước thực trạng lạm phát chi phí đẩy diễn biến phức tạp, giới đầu tư đã xóa bỏ hoàn toàn kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong năm nay, thậm chí nhiều dòng tiền lớn đã bắt đầu đặt cược vào kịch bản Fed sẽ buộc phải tăng lãi suất vào tháng 12 tới.

Bên cạnh áp lực từ một Fed, đà rơi của vàng càng trở nên không phanh sau bước ngoặt ngoại giao tại Bắc Kinh. Cuộc hội đàm trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm tìm kiếm giải pháp mở cửa lại eo biển Hormuz, bảo vệ tuyến hải trình thương mại năng lượng đã mang lại tín hiệu lạc quan lớn cho thị trường.

Khi tình hình địa chính trị có xu hướng hạ nhiệt, dòng tiền đầu cơ lập tức tháo chạy khỏi vàng để chuyển dịch sang các kênh tài sản có lợi suất. Cùng lúc đó, làn sóng thắt chặt các quy định nhập khẩu vàng từ Ấn Độ nhằm đảo bệ đỡ cho đồng Rupee càng khiến lực cầu vật chất trên thị trường quốc tế bị bóp nghẹt, khép lại một tuần định giá đầy khắc nghiệt đối với kim loại quý.

Giá Bitcoin tiếp tục giảm 1,5%

Về thị trường tiền mã hóa, theo dữ liệu từ Coin Desk, trong phiên giao dịch sáng nay (17/05), giá Bitcoin tiếp tục hứng chịu áp lực xả hàng trên diện rộng, lao dốc về quanh ngưỡng 77.972 USD/BTC, sụt giảm thêm 1,5% trong 24 giờ qua. Đà rơi này cho thấy tâm lý tháo chạy khỏi các vị thế phòng hộ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

So với mức giá của 7 ngày trước (78.995 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức sụt giảm 1,3%. Toàn bộ thành quả tích lũy của tuần trước đã bị xóa sổ khi thị trường phải đối mặt với một thực tế vĩ mô ngột ngạt. Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin vẫn giữ được mức tăng 3,1% so với mức ghi nhận một tháng trước (75.599 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 118 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.561 tỷ USD chiếm 50,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 8 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.

