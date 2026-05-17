Sau Shark Hưng, thêm một thành viên HĐQT Cen Land xin từ nhiệm

Lệ Chi
Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, HoSE: CRE) tiếp tục ghi nhận thêm một đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, lần này là của ông Mai Hữu Đạt, chỉ ít lâu sau khi ông Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) xin rời ghế HĐQT.

Trong đơn gửi HĐQT, ông Mai Hữu Đạt không nêu rõ lý do từ nhiệm. Tuy nhiên, ông cho biết việc rời vị trí sẽ có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CRE thông qua.

Ông Mai Hữu Đạt sinh năm 1974, có trình độ Tiến sĩ Luật và được bổ nhiệm vào HĐQT CRE từ tháng 4/2025. Ngoài vai trò tại Cen Land, ông còn đang đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng khác, đáng chú ý là Phó chủ tịch HĐQT Chứng khoán VNDIRECT và thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA.

Theo báo cáo thường niên 2025 của CRE, ông Đạt từng là đồng sáng lập Chứng khoán Alpha và có 7 năm công tác tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với vai trò thanh tra.

Động thái từ nhiệm của ông Đạt diễn ra không lâu sau khi ông Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) cũng nộp đơn rời HĐQT để tập trung cho định hướng cá nhân. Đơn từ nhiệm của ông Hưng sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định.

Dự kiến đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CRE diễn ra ngày 22/5 tới.

Năm 2025, Cen Land ghi nhận doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt khoảng 1.300 tỷ đồng, giảm 14% so với năm trước. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế vẫn đạt 75 tỷ đồng, tăng gần 80% so với cùng kỳ, cho thấy hiệu quả hoạt động đã được cải thiện đáng kể trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn.

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025 của doanh nghiệp là sự cải thiện rõ rệt của dòng tiền. Cụ thể, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt dương khoảng 297 tỷ đồng, đảo chiều so với mức âm tới 590 tỷ đồng của năm trước. Điều này phản ánh khả năng tạo tiền từ hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp đã được củng cố đáng kể.

Đà phục hồi tiếp tục được thể hiện trong quý I/2026. Trong kỳ, Cen Land ghi nhận doanh thu thuần gần 452 tỷ đồng, tăng 194% so với cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu doanh thu cho thấy sự cải thiện mạnh ở nhiều mảng kinh doanh: doanh thu môi giới bất động sản đạt 168 tỷ đồng (tăng 52%); doanh thu từ đầu tư bất động sản tăng đột biến gấp 16,5 lần, lên 248 tỷ đồng; mảng dịch vụ marketing, cho thuê văn phòng và các hoạt động khác đạt 21 tỷ đồng, tăng 65%. Trong khi đó, mảng đào tạo, tư vấn du học và cung ứng nhân lực duy trì doanh thu khoảng 14 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 16 tỷ đồng trong quý đầu năm, tăng 422% so với cùng kỳ, tương đương mức tăng hơn 5 lần.

