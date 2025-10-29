Nước trên các sông ở Đà Nẵng tiếp tục lên, xấp xỉ lụt lịch sử năm 1964

Đà Nẵng đang có mưa to đến rất to. Nước trên các sông lên trở lại ở mức báo động 3, xấp xỉ lụt lịch sử năm 1964 và 2009.

Mực nước trên các sông ở Đà Nẵng xếp xỉ đỉnh lũ lịch sử năm 1964.

Lượng mưa đo được tại vùng núi TP Đà Nẵng phổ biến ở vùng núi dao động 100-250 mm, có nơi trên 400 mm. Mưa lớn khiến nước trên các sông Vu Gia – Thu Bồn lên trở lại mức báo động 3, xấp xỉ lũ lịch sử năm 1964 và 2009.

Tính đến 13h ngày 29/10, mực nước trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa ở mức 10,01 m, trên BĐ3: 1,01 m. Sông Thu Bồn tại Nông Sơn ở mức 17.84 m, trên BĐ3 2,84 m; tại Giao Thủy ở mức 9,38 m, trên BĐ3 0,58 m; tại Câu Lâu ở mức 5,17 m (lũ lịch sử 1964 là 5,48 m), trên BĐ3 1,17 m; tại Hội An ở mức 2,99 m, trên BĐ3 0,99 m. Sông Hàn tại Cẩm Lệ ở mức 2,73 m, trên BĐ3 0,23 m. Sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ ở mức 2,44 m, trên BĐ2 0,24 m.

Trong 6-18 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên và đạt đỉnh, xấp xỉ lũ lịch sử năm 1964. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa khả năng đạt từ 10,6-10,80 m, trên BĐ3: 1,60-1,80 m (ở mức xấp xỉ lũ lịch sử năm 2009 là 10,77 m); sông Thu Bồn tại Câu Lâu đạt 5,45-5,5 m, trên BĐ3 1,45-1,5 m (ở mức xấp xỉ lũ lịch sử năm 1964 là 5,48 m), tại Hội An đạt 3,5 m, trên BĐ3 1,5m (ở mức cao hơn lũ lịch sử năm 1964 (3,4 m) là 0,1 m. Sông Hàn đạt 3,6-3,7 m, trên BĐ3 1,1-1,2 m; trên sông Tam Kỳ dao động ở mức BĐ2-BĐ3.

Trong 18-24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia Thu Bồn xuống chậm, nhưng vẫn duy trì ở mức cao; sông Tam Kỳ dao động ở mức BĐ1 -BĐ2.

Lực lượng công an, quân đội ứng cứu, hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ, ngập lụt.

Mưa lớn gây ngập lụt sâu trên diện rộng tiếp tục diễn ra tại hầu hết các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị thuộc các xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Mưa đã gây ngập lụt cho 66.813 hộ dân trên địa bàn, nhiều xã phường bị ngập nặng và cô lập. Để đảm bảo an toàn, các xã, phường đã tổ chức sơ tán đối với 4.835 hộ/15.886 nhân khẩu.