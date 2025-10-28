Nước thành viên NATO đóng cửa biên giới với đồng minh chủ chốt của Nga

Litva vừa tuyên bố sẽ đóng biên giới vô thời hạn với Belarus và cho phép bắn hạ các “bóng bay buôn lậu” bị cáo buộc dùng để chuyển thuốc lá trái phép.

Litva sẽ đình chỉ vô thời hạn mọi hoạt động qua lại biên giới với Belarus và cho phép lực lượng biên phòng bắn hạ bất kỳ quả bóng bay nào bị cho là dùng để vận chuyển hàng lậu xuyên biên giới, Thủ tướng Inga Ruginiene tuyên bố hôm 27/10.

Động thái này được đưa ra sau hàng loạt vụ việc liên quan đến các bóng bay nhỏ – loại thường được dùng để quan trắc thời tiết – nhưng bị cáo buộc được những kẻ buôn lậu sử dụng để chuyển thuốc lá qua biên giới. Giới chức Litva cho biết các quả bóng bay chở hàng lậu này được phóng từ lãnh thổ Belarus và đã gây ra nhiều gián đoạn, bao gồm cả việc hoãn một số chuyến bay tại sân bay quốc tế Vilnius.

Bà Ruginiene nói rằng việc đóng cửa biên giới vô thời hạn có thể bắt đầu sớm nhất vào thứ Tư, sau một loạt các đợt đóng mở tạm thời trong tuần qua. Bà cũng cho biết Vilnius sẽ kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Minsk.

Phía Belarus đã lên án quyết định hạn chế giao thông biên giới đột ngột của Litva, cho rằng hành động này khiến người dân đi lại bị ảnh hưởng và rơi vào tình trạng bất định. Cơ quan biên phòng Belarus cho biết các đồng nghiệp Litva “đã làm việc chậm gấp mười lần so với năng lực thực tế”.

Tình trạng buôn lậu vẫn là vấn đề tồn tại lâu dài giữa hai nước láng giềng, bắt nguồn từ chênh lệch giá thuốc lá quá lớn – vốn bị đẩy cao bởi thuế tiêu thụ đặc biệt ở EU. Một gói thuốc lá giá khoảng 1,25 euro (1,47 USD) tại Belarus có thể bán tới 5 euro (5,82 USD) ở Litva, khiến khoảng 1/4 số người hút thuốc tại nước này tìm mua hàng lậu.

EU từ lâu đã cáo buộc Belarus tiến hành các “chiến dịch hỗn hợp” nhằm vào khối, bao gồm vụ việc năm 2021 khi Minsk bị tố tạo điều kiện cho người di cư vượt biên vào EU – cáo buộc mà Belarus phủ nhận. Cuộc khủng hoảng đó dẫn đến việc tạm thời đóng cửa biên giới và những biện pháp trấn áp khắc nghiệt đối với người di cư từ phía các quốc gia thành viên EU, điều mà các tổ chức nhân quyền sau đó lên án là vi phạm chính luật của Liên minh.

Dù Belarus gần đây đã có bước cải thiện đáng kể trong quan hệ ngoại giao với Washington, mối quan hệ của nước này với phương Tây nói chung vẫn lạnh giá, khi các chính phủ EU tiếp tục xem Minsk như một phần mở rộng của Nga.

Theo RT