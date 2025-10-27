Ông Trump đưa ra cảnh báo lạnh lùng với Nga sau vụ thử Burevestnik

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Nga sau khi Moscow công bố thử nghiệm thành công tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik, nhấn mạnh “hai bên đều không chơi trò đùa với răn đe hạt nhân”.

Moscow và Washington không “chơi trò đùa” với răn đe hạt nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, sau khi Nga công bố thử nghiệm thành công tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một hôm 27/10, ông Trump được hỏi liệu ông có xem báo cáo của Nga là hành động “khoe cơ bắp” hay không. Ông đáp: “Họ không đùa với chúng tôi. Và chúng tôi cũng không đùa với họ. Chúng tôi thử tên lửa mọi lúc”.

Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hệ thống Burevestnik – loại tên lửa hành trình dùng năng lượng hạt nhân với tầm bay gần như không giới hạn – đã hoàn thành thành công một thử nghiệm bay quan trọng. Báo cáo này được Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov trình lên Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc họp với các quan chức quân sự cấp cao.

Ông Trump cũng nhắc lại quyết định của mình khi điều hai tàu ngầm hạt nhân của Mỹ tiến gần vùng biển Nga, nói rằng: “Chúng tôi không cần phải đi 8.000 dặm”, ám chỉ quãng đường mà tên lửa Burevestnik reportedly bay được trong quá trình thử nghiệm.

Tổng thống Mỹ cho rằng việc công bố vụ thử tên lửa là “không thích hợp”. “Một cuộc chiến đáng lẽ chỉ kéo dài một tuần, nay sắp bước sang năm thứ tư. Đó mới là điều ông Putin nên tập trung vào, thay vì thử tên lửa”, ông Trump nói.

Theo giới chức Nga, hệ thống Burevestnik được trang bị lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ, cho phép tên lửa duy trì khả năng bay trong thời gian rất dài – thậm chí nhiều tháng – và tấn công từ những hướng không thể đoán trước. Moscow khẳng định loại vũ khí này sẽ tăng cường năng lực răn đe chiến lược của Nga khi được biên chế chính thức.

Tổng tham mưu trưởng Gerasimov cho biết lần thử nghiệm mới nhất bao gồm các bài bay cơ động nhằm kiểm tra khả năng né tránh đánh chặn.

Tên lửa Burevestnik được cho là nhỏ gọn và rẻ hơn đáng kể so với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), vốn mang đầu đạn qua quỹ đạo cận không gian trước khi lao xuống mục tiêu.

Theo RT