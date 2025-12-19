VietTimes đổi mới để đến gần độc giả hơn

close Đăng nhập

Tùng Lâm
Đánh dấu 10 năm thành lập, VietTimes xây dựng lại giao diện và hệ thống quản trị nội dung, ứng dụng công nghệ hiện đại nhất để lan tỏa bản sắc của một tạp chí điện tử hàng đầu về phản biện và phân tích chuyên sâu.

10 năm trước, ngày 21/12/2015, VietTimes ra đời, chọn lối đi khó nhất là làm báo chuyên sâu, phân tích dữ liệu, phản biện chính sách bằng trách nhiệm và sự tử tế. Không chạy theo tin nhanh, VietTimes tiên phong trong việc dùng dữ liệu để phản ánh sự thật - nơi mỗi bài viết đều được kiểm chứng, đào sâu để sự thật được nói lên bằng chính những con số.

Để duy trì và làm ấn tượng hơn bản sắc ấy, trong bối cảnh thói quen bạn đọc thay đổi hàng ngày, mọi thứ đều phải nhanh - ấn tượng - cá nhân hoá, VietTimes đã tiến hành cuộc “đại tu” để đến gần hơn công chúng.

Trong bối cảnh báo chí cạnh tranh khốc liệt, nơi độc giả đứng trước vô vàn thông tin mỗi ngày, giao diện và cách tổ chức nội dung không đơn thuần là vấn đề thẩm mỹ mà trở thành chiến lược giữ chân, dẫn dắt bạn đọc. Vì thế, giao diện mới của VietTimes không chỉ mang hơi thở hiện đại mà còn thể hiện rõ triết lý làm báo: ưu tiên chiều sâu nội dung, chọn lọc thông tin và tối ưu trải nghiệm đọc.

giao-dien-moi-viettimes2.jpg
Nhân dịp 10 năm thành lập, Viettimes ra mắt giao diện mới, ứng dụng nhiều công nghệ để gần hơn với bạn đọc.

Bên cạnh việc tuân thủ các chuẩn mực thiết kế báo điện tử theo hướng hiện đại, tối giản, tạo cảm giác tin cậy và chuyên nghiệp, VietTimes chọn cách tổ chức hiển thị nội dung rõ ràng, từng khối logic theo mô hình “Content-First”, với sự phân tầng, phân cấp bằng màu sắc và họa tiết. Các thông tin quan trọng, bài phân tích chuyên sâu, bình luận sắc sảo được ưu tiên đặt ở những vị trí trung tâm, có ảnh lớn, bắt mắt, giúp bạn đọc nhanh chóng nhận diện.

Thay vì dàn trải tin tức theo kiểu liệt kê, giao diện VietTimes sẽ dẫn dắt người xem từ tin nóng sang phân tích, từ sự kiện sang bình luận, từ thông tin bề nổi tới những lát cắt sâu hơn của vấn đề.

Ở lần nâng cấp này, VietTimes chú trọng lồng ghép những chi tiết mang tính nhận diện và tạo cảm giác thư giãn cho người đọc. Font chữ hiện đại, rõ ràng kết hợp hài hòa với cách phối màu và khoảng thở giữa các khối nội dung được tính toán để giảm cảm giác ngợp thông tin, giúp bạn đọc thoải mái hơn khi theo dõi. Những chi tiết này tạo nên trải nghiệm khác biệt, để độc giả có thể nhận ra VietTimes mà không bị lẫn với nhiều trang báo điện tử khác.

Về nội dung, không xa rời tiêu chí ban đầu là tập trung vào báo chí dữ liệu. VietTimes áp dụng các công nghệ OCR hiện đại để tự động trích xuất và tóm tắt thông tin công bố của doanh nghiệp đại chúng, các cơ quan quản lý nhà nước cũng như báo cáo phân tích của các công ty chứng khoán. Các hình thức hiển thị dạng biểu đồ tương tác cũng được áp dụng để người đọc nắm bắt được các nội dung dữ liệu một cách trực quan và dễ hiểu nhất.

Ngoài ra, VietTimes phối hợp với AI-HAY tích hợp tính năng tóm tắt bài viết, giúp độc giả dù bận rộn vẫn có thể nắm bắt nhanh những thông tin cốt lõi nhất. Đây không chỉ là tiện ích kỹ thuật, mà thể hiện sự thấu hiểu thói quen đọc báo hiện đại: đọc nhanh, chọn lọc, nhưng vẫn cần chính xác và đầy đủ.

Ngược lại với nhịp đọc nhanh, VietTimes bố trí không gian riêng cho những câu chuyện đặc biệt gồm những đúc kết, bài học kinh nghiệm, phân tích chuyên sâu… thông qua việc sắp xếp các cụm bài “ĐỌC CHẬM”. Đây là nơi độc giả có thể dừng lại, suy ngẫm, tiếp cận vấn đề một cách trọn vẹn - đúng theo tinh thần của một tạp chí điện tử chú trọng giá trị nội dung.

Và một điểm mới khác là trong bối cảnh video ngắn trở thành “món ăn” ưa thích của đông đảo bạn đọc, VietTimes bố trí cụm Short Video ở vị trí ưu tiên ngay sau khu vực tin tức quan trọng. Với thiết kế gần gũi như Reels của Facebook và hình thức thể hiện tương tự video trên TikTok, Short Video được kỳ vọng là kênh tiếp cận hiệu quả, phù hợp với xu hướng tiêu thụ nội dung nhanh, trực quan, sinh động, và có thể liên kết với hệ sinh thái trên các nền tảng mạng xã hội đang rất phát triển của VietTimes.

ra-mat-cms.jpg
Tối 18/12, VietTimes ra mắt giao diện mới nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập.

Ở góc độ quản trị và sản xuất nội dung, VietTimes đã tích hợp sâu các công nghệ AI mới và hiện đại vào tất cả các công đoạn tác nghiệp của phóng viên, biên tập viên từ việc tự động phát hiện xu hướng, chủ đề nóng trên môi trường báo chí điện tử của Việt Nam; Lấy và tự động dịch tin nguồn; Tự động quét các dữ liệu báo cáo phân tích, công bố sự kiện.

CMS cũng được tích hợp công cụ kiểm tra chính tả với phiên bản cao cấp nhất; Gợi ý tiêu đề, từ khóa, tin liên quan để tối ưu hóa công cụ tìm kiếm; Tích hợp công cụ vẽ biểu đồ, bảng biểu trực quan và thống kê sâu, chi tiết giúp Ban Biên tập phân tích những điểm mạnh, yếu, từ đó đưa ra được những quyết định chiến lược đúng đắn và chính xác về mặt nội dung.

Trong nỗ lực giúp đa dạng hóa hình thức hiển thị, VietTimes đã và đang thử nghiệm kết hợp với các đối tác kỹ thuật trong và ngoài nước để tận dụng các mẫu thiết kế mới và hiện đại, giảm thiểu thời gian, công sức thiết kế cũng như trình bày bài sản phẩm đặc biệt, giúp phóng viên có thể tập trung hoàn toàn vào sản xuất nội dung, tiết kiệm nhân lực và thời gian sản xuất.

Cũng nằm trong kế hoạch sắp tới, VietTimes sẽ ứng dụng thêm AI và các công cụ kỹ thuật để tùy biến một số khu vực nội dung theo thói quen, lịch sử và sở thích của người dùng. Việc cá nhân hóa này không chỉ giúp độc giả tiếp cận thông tin phù hợp hơn, nhanh hơn, mà hướng tới xây dựng mối quan hệ gắn bó lâu dài với bạn đọc, trên nền tảng tôn trọng lựa chọn và trải nghiệm cá nhân.

Sau 10 năm kiên định với con đường báo chí chuyên sâu và phản biện có trách nhiệm, VietTimes bước vào giai đoạn phát triển mới với việc coi công nghệ mới là những công cụ hỗ trợ để tiếp tục giữ vững bản sắc cốt lõi: làm báo bằng dữ liệu, phản biện có trách nhiệm để mang đến giá trị thông tin, tri thức cho độc giả.

