Ngoại trưởng Nga: Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tiềm năng phụ thuộc vào phía Mỹ

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề nghị gặp Tổng thống Vladimir Putin tại Budapest, nhưng phía Mỹ sau đó hoãn cuộc gặp dù Nga đã đồng ý chuẩn bị.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump là người chủ động đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Budapest, song phía Washington đã hoãn kế hoạch này sau khi khởi xướng.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Hungary Ultrahang, ông Lavrov nói rằng triển vọng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Budapest “phụ thuộc vào phía Mỹ, bởi họ là bên đưa ra sáng kiến này”.

“Tổng thống Trump đã đề nghị Tổng thống Putin gặp tại Budapest. Tổng thống Putin đồng ý và nói: ‘Được thôi, hãy bắt đầu công tác chuẩn bị’”, ông Lavrov kể lại. “Sáng kiến đã được đưa ra, và chúng tôi là những người lịch sự. Khi được mời, chúng tôi đồng ý, và bắt đầu thống nhất về thời gian, địa điểm”.

“Nhưng sau đó lời mời bị hủy — như ông Trump nói tại Nhà Trắng. Sau đó, họ lại nói rằng ‘hủy’ nghĩa là ‘hoãn’. Vậy nên, mọi chuyện phụ thuộc vào phía đã khởi xướng quá trình này”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cũng cho biết ông không nhận được lời mời cá nhân, nhưng đã có một cuộc trao đổi “tốt đẹp” với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

“Sáng kiến là từ phía Mỹ”, ông Lavrov nói. “Tôi nghe rằng Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra thông cáo cho biết cuộc điện đàm giữa ông Rubio và tôi là ‘tốt và hiệu quả’. Và nó tốt đến mức mà hiện tại, họ cho rằng không cần thêm bất kỳ cuộc gặp trực tiếp nào”.

Trước đó, ngày 23/10, Tổng thống Vladimir Putin cũng nói với báo giới rằng hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Budapest không bị hủy bỏ, mà chỉ bị hoãn lại, đồng thời nhấn mạnh rằng sáng kiến tổ chức cuộc gặp xuất phát từ phía Mỹ.

Theo TASS