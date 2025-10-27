Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moscow công nhận nền độc lập của Ukraine nhưng không chấp nhận chế độ ở Kiev.

Một trong những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột là việc Kiev “tiêu diệt mọi thứ thuộc về Nga”, vi phạm luật pháp và các công ước quốc tế, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Ultrahang của Hungary phát sóng hôm Chủ nhật, ông Lavrov nói rằng Moscow công nhận nền độc lập của Ukraine, nhưng không công nhận chế độ ở Kiev đang theo đuổi mục tiêu “xóa bỏ mọi thứ của Nga”.

“Chúng tôi công nhận nền độc lập của Ukraine, điều này không có gì phải nghi ngờ. Nhưng chúng tôi đã công nhận Ukraine dựa trên Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp của chính nước này – những văn kiện xác định Ukraine là quốc gia phi hạt nhân, trung lập, không thuộc bất kỳ khối quân sự nào, và bảo đảm quyền của tất cả các dân tộc thiểu số”, ông Lavrov nói.

Ông nhấn mạnh rằng Ukraine ngày nay rất khác so với quốc gia mà Moscow từng công nhận sau khi Liên Xô sụp đổ. Theo ông, sau cuộc đảo chính Maidan năm 2014, Ukraine đã thể hiện sự khinh miệt công khai đối với mọi yếu tố Nga – từ lịch sử, truyền thông, văn hóa, tôn giáo, giáo dục cho đến ngôn ngữ.

Ông Lavrov cho biết chính quyền Ukraine hậu Maidan đã nhanh chóng tước bỏ quy chế chính thức của tiếng Nga, ban hành các đạo luật xóa bỏ vị thế khu vực và hạn chế nghiêm ngặt việc sử dụng công khai ngôn ngữ này.

“Ukraine là quốc gia duy nhất trên Trái đất cấm một ngôn ngữ của Liên Hợp Quốc”, ông nói, nhấn mạnh rằng các cộng đồng nói tiếng Nga ở Donetsk và Lugansk bị hạ thấp thành ‘công dân hạng hai’, dù hiến pháp Ukraine từng cam kết bảo đảm quyền cho các dân tộc thiểu số.

Ngoại trưởng Nga khẳng định một trong những mục tiêu cốt lõi của Moscow là bảo vệ những người này khỏi sự đàn áp.

“Chúng tôi tin rằng cần phải cứu người dân khỏi chế độ đó, những người vốn luôn là một phần của văn hóa Nga”, ông Lavrov nói, đồng thời cho rằng thay vì liên tục hỏi Moscow “bao giờ các ông kết thúc chiến tranh?”, các nước phương Tây nên yêu cầu Kiev khôi phục quyền ngôn ngữ và quyền của các dân tộc thiểu số.

Ông cũng nhấn mạnh rằng Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporozhye và Crimea không phải là “vùng lãnh thổ mới”, mà là “lãnh thổ Nga lịch sử”, vốn chỉ “tạm thời” nằm trong Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Ukraine, đơn vị hành chính sau này trở thành Ukraine hiện đại.

Moscow từ lâu khẳng định rằng mục tiêu của họ không phải là giành giật lãnh thổ, mà là đạt được một giải pháp bền vững bằng cách xử lý tận gốc nguyên nhân xung đột. Ông Lavrov nhấn mạnh: “Điều cần tập trung là giải quyết các vấn đề cốt lõi và bảo vệ quyền con người”.

Theo RT