Mô tô Trung Quốc chạy như xe tay ga, giá 167 triệu đồng ra mắt Việt Nam

Thị trường số
3 SUV Trung Quốc sắp "đổ bộ" Việt Nam, có mẫu chạy 1.200 km
Ba mẫu SUV mới chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam trong những tháng cuối năm, trải rộng từ hybrid, plug-in hybrid đến thuần điện, qua đó bổ sung thêm lựa chọn cho nhóm khách hàng quan tâm xe gầm cao tiết kiệm nhiên liệu.
Nuen Moto hé lộ giá dự kiến Volty U1, cao nhất 49 triệu đồng
Volty U1 được Nuen Moto định vị cho cả khách hàng cá nhân và đội xe, với hai phiên bản có mức giá dự kiến chênh nhau đáng kể.
Từ hơn 45.000 xe xuống 6.000 xe, chuyện gì xảy ra với xe xăng hạng A?
Từng là lựa chọn phổ biến với người mua ô tô lần đầu, xe xăng hạng A đang thu hẹp nhanh về doanh số và mẫu mã, khi SUV đô thị và ô tô điện cỡ nhỏ ngày càng chiếm ưu thế.
Ford Việt Nam sắp có nữ lãnh đạo mới
Ford Việt Nam sẽ có lãnh đạo mới từ ngày 1/12, khi bà Annaliese Atina rời vị trí Tổng giám đốc Ford New Zealand để sang Việt Nam đảm nhận nhiệm vụ mới.
SUV Trung Quốc BYD Sealion 5 chốt lịch ra mắt Việt Nam, cạnh tranh loạt "ông lớn"
BYD Sealion 5 dự kiến ra mắt Việt Nam trong tháng 10, gia nhập phân khúc C-SUV với những cái tên như Mazda CX-5, Honda CR-V và Ford Territory.
Ngắm VinFast VF Wild thực tế tại đại lý, không có cửa mở ngược như bản concept
VF Wild ngoài đời thực cho cảm giác thực dụng hơn bản concept, với thiết kế được tiết chế đáng kể trước khi thương mại hóa.
Honda, Yamaha tung loạt xe máy mới trong tháng 9
Thị trường xe máy xăng Việt Nam trong tháng 9 sôi động trở lại khi các hãng lớn liên tiếp bổ sung sản phẩm mới ở nhiều phân khúc.
VinFast Evo Grand thế hệ mới: Thêm trang bị, giá tăng, tầm hoạt động không đổi
VinFast Evo Grand thế hệ mới có 3 phiên bản, chủ yếu được thay đổi về thiết kế và trang bị, trong khi hiệu suất vận hành gần như giữ nguyên so với đời trước.
Nano S05 giá 148 triệu đồng: "Canh bạc" mới của TMT Motors sau Wuling?
Nano S05 gây chú ý với mức giá dự kiến từ 148 triệu đồng, nhưng lợi thế rẻ và nhỏ gọn chưa chắc đủ giúp mẫu xe mới của TMT Motors tạo chỗ đứng trong phân khúc xe điện mini ngày càng cạnh tranh.
Giá 860 triệu và công nghệ EREV có giúp VinFast VF Wild cạnh tranh Ford Ranger, Hilux, Triton?
Sự xuất hiện của VF Wild đưa VinFast vào phân khúc bán tải, nơi mẫu xe mới sẽ cạnh tranh với các tên tuổi lâu năm bằng lợi thế công nghệ điện hóa và phạm vi hoạt động.
Tập đoàn Thành Công và VGX thúc đẩy hạ tầng giao thông xanh tại Việt Nam
Ngày 16/9, Tập đoàn Thành Công và Công ty Cổ phần Hạ tầng Năng lượng Xanh Việt Nam (VGX) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) hướng tới phát triển hạ tầng năng lượng phục vụ phương tiện điện hóa tại Việt Nam.
Santa Fe, Stargazer và loạt xe Hyundai có giá ưu đãi hấp dẫn trong tháng 9
Hyundai Thành Công Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi trong tháng 9/2026 cho nhiều mẫu xe, với tổng giá trị hỗ trợ cao nhất lên tới 220 triệu đồng.
Doanh nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long chi tiền cho xe điện hạng nặng
Hòa Phát đang đưa xe điện hạng nặng vào một trong những khu liên hợp thép lớn nhất Việt Nam, từ xe đầu kéo có thể kéo 70 tấn đến máy xúc lật điện. Động thái này cho thấy một bước chuyển đáng chú ý trong vận hành nhà máy thép.
VinFast, Honda, Yamaha tăng tốc mở trạm đổi pin và bài toán chuẩn hóa nhìn từ Trung Quốc
VinFast, Honda và Yamaha đang tăng tốc phát triển mạng lưới đổi pin cho xe máy điện, mở ra cuộc đua mới về hạ tầng. Kinh nghiệm Trung Quốc cho thấy khi nhiều hãng cùng tham gia, chuẩn hóa là bài toán khó có thể bỏ qua.
5 điều đáng chú ý về Tesla, hãng xe vừa lập pháp nhân tại Việt Nam
Gắn với tỷ phú giàu nhất thế giới, đi đầu trong làn sóng xe điện và nổi tiếng với Autopilot, Tesla có nhiều điểm khác biệt so với phần lớn hãng ô tô truyền thống trên thị trường.
Tesla đăng ký pháp nhân tại Việt Nam, vốn hơn 77,6 tỷ đồng, trợ lý tổng giám đốc là người Việt
Công ty TNHH Tesla Motors Việt Nam vừa được đăng ký tại TP.HCM, với ngành nghề kinh doanh bao gồm nhập khẩu, bán buôn và bán lẻ ô tô, phụ tùng. Động thái này có thể mở đường để thương hiệu xe điện Mỹ tiến gần hơn tới hoạt động kinh doanh chính hãng tại Việt Nam.
VinFast phát triển 2 mẫu xe riêng cho Ấn Độ, giá dưới 310 triệu đồng
VinFast đang nghiên cứu 2 mẫu ô tô điện dành riêng cho Ấn Độ, cho thấy hãng đang điều chỉnh chiến lược để phù hợp hơn với nhu cầu tại thị trường này.
iPhone lần đầu có giá hơn 100 triệu đồng
Apple vừa giới thiệu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu điện thoại gập iPhone Duo với giá phiên bản cao nhất lên đến hơn 100 triệu đồng.
Loạt xe BMW, Audi giảm 400-500 triệu đồng
Mức giảm hàng trăm triệu đồng đang xuất hiện ở nhiều mẫu xe sang đời cũ. Đại lý đẩy mạnh xử lý hàng tồn để nhường chỗ cho sản phẩm mới.
Nhân viên VinFast tiết lộ về xe bán tải thuần điện VF Wild
Theo một nhân viên bán hàng VinFast tại TP.HCM, VF Wild có giá khoảng 800 triệu đồng, bắt đầu nhận đặt cọc từ ngày 15/9.